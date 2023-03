Kompletter Stillstand auf Straßen in Donauwörth

Plus Am Montagnachmittag brach der Verkehr in Donauwörth zusammen. Autos standen im Stau, Busse steckten fest. Was die mögliche Ursache ist.

Beschäftigte und Schüler kamen verspätet nach Hause, Linienbusse steckten fest und Einkaufstouren dauerten eine gefühlte Ewigkeit - auf den Straßen in Donauwörth herrschte am Montagnachmittag für rund zwei Stunden kompletter Stillstand. Unklar ist indes, was die Ursache dafür war.

Wer es am Montag einen Termin hatte, brauchte gute Nerven. Von etwa 15.30 Uhr an kam dem Vernehmen nach der Verkehr in der Großen Kreisstadt zum Erliegen. Irgendwann seien die Autos in der kompletten Innenstadt gestanden oder nur noch im Schritttempo vorangekommen, schildern Betroffene.

Stau in Donauwörth: Verkehr kam am Montag komplett zum Erliegen

Eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern rief bei der örtlichen Polizeiinspektion an. Deren Pressesprecher Stephan Roßmanith berichtet, das auch Streifen im Stau gestanden hätten. Eine Ursache hätten die Beamten aber nicht ausfindig machen können: "Wir hatten keinen Unfall. Es wurde nichts gemeldet."

Auf der Berger Allee blockierte ein Lastwagen halbseitig die Straße

Möglicherweise kamen verschiedene Faktoren zusammen. In der Berger Allee auf Höhe des Gymnasiums stand bis in den Abend hinein ein Tieflader, auf dem sich eine große Holzhütte befand. Durch den Lkw, der Augenzeugen zufolge offenbar eine Panne hatte, war die viel befahrene Straße halbseitig blockiert. Die Innenstadt ist derzeit durch die Sperrung der Schellenbergstraße in der Parkstadt ohnehin zusätzlich frequentiert.

Die Staus führten dazu, dass Personen, die mit dem Pkw von Riedlingen ins Stadtzentrum gelangen wollten, etwa 40 Minuten dafür benötigten. Andere brauchten rund eine halbe Stunde, um aus der Stadt zu gelangen. Bis gegen 18 Uhr lösten sich die meisten Staus auf. Auf der Berger Allee kam es wegen des Lasters noch bis in den Abend hinein zu Behinderungen.