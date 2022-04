Landkreis Donau-Ries informiert Geflüchtete aus der Ukraine

Eube Migrationsbeauftragte klärt Ukraine-Flüchtlinge über Wohnungssuche und Arbeitsmöglichkeiten auf und nimmt die Angst vor der Sorge, aufs Land zu ziehen.

Wie finde ich eine Wohnung? Gibt es ein Angebot für Sprachkurse? Wo können meine Kinder zur Schule gehen, und wie finde ich schnell eine Arbeitsstelle? Um diese und viele weitere Fragen von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern ging es bei zwei Informationsveranstaltungen des Landkreises, wie die Verwaltung in einer Presseerklärung mitteilt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung beantworteten die Fragen in der Stauferhalle und im Blumenhotel in Rain. Die Migrationsbeauftragte des Landkreises, Ulrike Zitzlsperger, erklärte zusammen mit den zuständigen Quartiersmanagern, welche Möglichkeiten und Unterstützungsangebote es für Geflüchtete gibt. Es sei ein reger Austausch entstanden, so die Mitteilung weiter.

Ukraine-Flüchtlinge: Die meisten Fragen drehen sich um Wohnungssuche

Die meisten Fragen seien zum Thema Wohnungssuche gestellt worden. Die Sorge, aufs Land zu ziehen, sei unter den Geflüchteten weiterhin groß, weil sie befürchteten, dort von wichtiger Infrastruktur abgeschnitten zu sein. Diese Bedenken habe Zitzlsperger aus dem Weg zu räumen versucht, indem sie über Bus- und Bahnverbindungen in die Städte aufklärte und versicherte, dass ein Schulbesuch auch in den Dörfern möglich ist.

Zudem war der Austausch mit den ehrenamtlichen Wohnungspatinnen hilfreich, die bei der Koordinierung von Besichtigungsterminen Bindeglied zwischen Vermietern und Geflüchteten sind.

Ebenfalls ein großes Thema waren die Arbeitsmöglichkeiten im Landkreis. Zunächst sollte eine Wohnung gefunden und dann ein Sprachkurs besucht werden, um danach eine Arbeit zu finden, hieß es. Bei Fragen zu Schulanmeldungen, Sprachkursen oder Arztbesuchen wurde auf die zuständigen Beratungsstellen verwiesen, und Kontaktdaten wurden weitergegeben. Um die Beratungsstellen zu entlasten, werden noch immer ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht, die die Geflüchteten bei der Wohnungssuche, der Antragsbearbeitung und bei Arztterminen unterstützen. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an Johanna.Weidner@lra-donauries.de wenden.

Viel Unterstützung für Landkreis Donau-Ries

Weiterhin erfahre der Landkreis Donau-Ries viel Hilfe, heißt es weiter. So unterstütze die Deutsche Telekom im Rahmen ihrer Ukrainehilfe die Geflüchteten in der Stauferhalle und perspektivisch in der Neudegger Halle mit gratis WLAN. Dazu seien vor Ort sechs Speedboxen für WLAN mit LTE-Geschwindigkeit von der Telekom kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Diese wurden in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderverband Donau-Ries vor Ort eingerichtet und ermöglichen nun eine unkomplizierte Kommunikation der Geflüchteten mit ihren Familien und Bekannten zu Hause. (AZ)