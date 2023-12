Donauwörth

14:58 Uhr

Mann erstattet Anzeige wegen eines Schneeballs

Ein Schneeball hat einen 55-Jährigen in Donauwörth am Kopf getroffen.

Ein Schneeball hat am Samstag einen Mann erwischt - er erstattete Anzeige. Laut Polizei habe den 55-Jährigen der etwa faustgroße Schneeball "unvermittelt am Kopf getroffen", als er gegen 12.45 Uhr zu Fuß in der Promenade unterwegs war. Dies habe leichte Kopfschmerzen verursacht, wie der Mann auf der Inspektion sagte. Er beschrieb den Schneeballwerfer als männlich, etwa 14 Jahre alt und dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 0906/706670 entgegen. (AZ)

