Mann in Donauwörth fällt auf Telefonbetrüger herein

Eine angebliche Microsoft-Mitarbeiterin ruft bei einem Donauwörther an. Der gibt sensible Daten preis - und verliert Geld.

In Donauwörth ist ein Mann auf eine Betrügerbande hereingefallen, die über das Telefon an sensible Daten des Opfers gelangte. Der 47-Jährige erhielt am Mittwoch gegen 13 Uhr einen Anruf. Eine angebliche Mitarbeiterin der Firma Microsoft erklärte dem Donauwörther, sein PC sei gehackt worden. Sie könne ihm helfen, allerdings müsse dazu eine Fernwartungssoftware auf dem Computer installiert werden.

Dies glaubte der Mann. Er installierte die Software und folgte den weiteren Anweisungen der Unbekannten. Die gelangte auf diese Weise an mehrere geheime Daten des Opfers, wie zum Beispiel Kontoverbindungen und Zugangsdaten für Online-Verkaufsportale. Später stellte der 47-Jährige fest, dass von seinem Konto mehrere unberechtigte Abbuchungen erfolgten. Insgesamt entstand ein Schaden von von etwa 1000 Euro. (AZ)