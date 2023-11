Marine-Helikopter von Airbus absolviert seinen ersten Flug

Fortschrittliche Technik aus Donauwörth: Beim Erstflug des NH 90 Sea Tiger betonen Firmenchef und Marinekommandeur, warum das neue Modell notwendig ist.

Die Bedingungen waren nicht ideal. Noch bevor der Helikopter abhob, setzte leichter Schneefall ein und es dämmerte bereits. Dennoch gab es grünes Licht für den Erstflug des neuen NH90 Sea Tiger - schließlich werden die Piloten dieser Maschine künftig noch mit ganz anderen Wetterlagen umgehen müssen. Mit Spannung erwarteten die rund 100 geladenen Gäste den ersten Flugversuch des weiterentwickelten Helikoptermodells, das in etwa zwei Jahren zum Einsatz kommen soll.

Im Jahr 2020 hatte die Marine der Bundeswehr insgesamt 31 Mehrzweck-Bordhubschrauber des Modells NH90 Sea Tiger bestellt. Gregor von Kursell, Kommunikationsberater bei Airbus Helicopters, sagt: "Der Flug bedeutet einen Meilenstein in der Entwicklung." Die Maschine entstand in Zusammenarbeit mit Airbus Helicopters, dem niederländischen Unternehmen GKN Fokker und der italienischen Firma Leonardo, die als Joint-Venture unter dem Namen NHIndustries arbeiteten.

Moderner Marinehubschrauber in Donauwörth zusammengestellt

Stefan Thomé, Geschäftsführer von Airbus Helicopters Deutschland, lobt in seinem Grußwort die Entwicklung: "Für die Marine bedeutet der Sea Tiger technologischer Fortschritt und eine Erweiterung der Fähigkeiten." Für Airbus bedeute der Sea Tiger eine pünktliche Einhaltung seiner Zusage. Der Sea Tiger sei derzeit der modernste Marinehubschrauber. Am Donauwörther Airbus-Standort wurde die Maschine final zusammengestellt.

Stefan Thomé, der Geschäftsführer von Airbus Helicopters Deutschland.. Foto: Helen Geyer

"Der NH90 Sea Tiger ist ein Spezialhubschrauber", erklärt von Kursell. Das NH90-Modell gebe es bereits als Heereshubschrauber für die Bundeswehr an Land, das nun getestete Modell soll als Bordhubschrauber eingesetzt werden. Das bedeutet, die Maschine wird auf einem Schiff transportiert, kann von dort starten und auch wieder landen und unterstützt die Marinesoldaten bei Aufklärungsmissionen. Die "Vorgängerversion", die NH90 Sea Lion, werde derzeit für Rettungseinsätze und Transporte von Land zum Schiff genutzt. Zuletzt war der NH90 Sea Lion bei einer Rettungsaktion an der Nordsee im Einsatz.

20 Meter langer Helikopter wird auf Schiffen eingesetzt

Insgesamt ist der neue Hubschrauber knapp 20 Meter lang und 5,40 Meter hoch. Die Rotorblätter haben einen Durchmesser von 16,3 Metern. Zudem gebe es einige Lösungen, um den Hubschrauber an Bord zu verstauen, erklärt Ingo Bayer. Er ist der verantwortliche Projektleiter und Hauptansprechpartner für den deutschen Kunden. Die Marinevariante könne die Rotorblätter automatisch nach hinten falten sowie das gesamte Heck automatisch zur Seite klappen. "Das macht das Ganze viel kompakter", sagt Bayer.

Der NH90 Sea Tiger für die Bundeswehr ist hochmodern. Foto: Helen Geyer

Der NH90 Sea Tiger soll bei der Bekämpfung von U-Booten und Schiffen eingesetzt werden. Dafür ist der Marinehubschrauber unter anderem mit Sonarbojen und Waffen, wie Torpedos und Flugkörpern, ausgestattet. Zudem kann er für bis zu vier Stunden in der Luft bleiben. Ab November 2025 soll Airbus die ersten Helikopter an die Bundeswehr ausliefern.

Sea Tiger unterstützt bei der Suche nach U-Booten

Kapitän zur See Broder Nielson, Kommandeur des Marinefliegerkommandos der Bundeswehr, weiß, wie es weitergehen soll, sobald die ersten der in Donauwörth gefertigten Maschinen bei der Marine am Stützpunkt in Nordholz ankommen. "Erst mal brauchen wir die Flugzeuge, um Ausbildung zu betreiben. Die Piloten müssen die Maschine beherrschen lernen und etwa das Landen an Deck üben." Dies sei besonders bei schlechtem Wetter und nachts eine "angsteinflößende Geschichte".

Kommandeur des Marinefliegerkommandos der Bundeswehr Kapitän zur See Broder Nielson. Foto: Helen Geyer

Der Kapitän zur See erklärt, warum die neuen Hubschrauber notwendig sind für die Marine: "Die fortschrittlichste Sensorik wird uns wieder kriegstüchtig machen." Der Wohlstand der Gesellschaft hänge davon ab, dass Containerschiffe sicher zur See fahren könnten. Besonders U-Boote seien eine Gefahr für diese Sicherheit und könnten die Seewege unterbrechen. Der NH90 Sea Tiger sei ein "verlängerter Arm der Schiffe" und unterstütze bei der Suche nach den U-Booten.

Nach dem erfolgreichen Testflug empfangen die etwa 100 Gäste, darunter Mitarbeitende, Vertreter der Firmen sowie von der Bundeswehr, die vier Testpiloten, jeweils zwei von Airbus und der Bundeswehr, mit Applaus. Nun geht es in die Testphase des Hubschraubers.