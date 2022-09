Neue bunte Bausteine für das Leben an der Mittelschule

An der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth wurde ein Anbau eingeweiht, der wohl mehr ist als ein bloßes Nebengebäude.

Wenn Schülerinnen und Schüler von einer "Wohlfühl-Oase" sprechen, dann muss ein Schulgebäude schon etwas ganz Besonderes sein. An der Ludwig-Auer-Mittelschule wurde im Rahmen einer Feierstunde das bereits 2021 bezogene "Nebengebäude" - das auf keinen Fall "Container" genannt werden darf - eingeweiht. Pfarrerin Jasmin Gerhäußer zog eine Parallele von der Bauweise des Gebäudes zu der Arbeit, die darin geschieht: Sie betonte, dass es die besondere Aufgabe einer Schule sei, Kindern und Jugendlichen ein stabiles Fundament mitzugeben, auf dem sie mit den vielen bunten Bausteinen, die sie im Laufe ihrer Schulzeit zur Verfügung gestellt bekommen, ihr eigenes Leben bauen können.

Bei der Feierstunde dankten sowohl Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré als auch Rektorin Heike Ritzka in besonderer Weise Tapfheims Bürgermeister Karl Malz. Denn als es sich vor zwei Jahren erstmals abzeichnete, dass die Schülerzahlen an der Donauwörther Mittelschule kontinuierlich steigen und die Klassenzimmer nicht mehr ausreichen, hatte er nicht nur die Idee, ein Nebengebäude in Modulbauweise aus Holz zu errichten, sondern er nahm sich auch sofort der Planung und der Koordinierung aller Arbeiten an – ganz nach dem Motto: "Unsere Schüler sollen etwas Schönes bekommen!" Nun wurde ein Schmuckstück aus Holz geschaffen, in dem drei Klassenzimmer und ein Seminarraum für die Ausbildung von Lehramtsanwärtern untergebracht sind.

Anlässlich dieser Einweihungsfeier demonstrierte die Mittelschule auch, was ihre Schülerinnen und Schüler können: Die Bandklasse 6c sorgte für die musikalische Umrahmung und Schülerinnen der 9. Klassen verwöhnten die Gäste mit Leckereien. (AZ)

