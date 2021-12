Donauwörth

09:00 Uhr

Donauwörther drängen auf neues Bauland in ihrer Stadt

Auf dem weitläufigen Areal der vormaligen Alfred-Delp-Kaserne in der Donauwörther Parkstadt entsteht in den nächsten Jahren ein völlig neues Quartier für bis zu 2000 Neubürger und Neubürgerinnen. Hierher soll nun auch das Bürgerspital umziehen.

Plus Nicht nur bekannte Themen standen auf dem Programm der digitalen Bürgerversammlung in Donauwörth. Insgesamt habe die Stadt "viel vor der Brust", sagte OB Sorré.

Von Thomas Hilgendorf

Der Reiz der Online-Übertragungen hat offenbar etwas nachgelassen im Laufe der Corona-Pandemie. Bei der digitalen Bürgerversammlung in Donauwörth am Dienstagabend loggten sich laut dem Zähler auf der städtischen Internetseite gut 170 Bürgerinnen und Bürger ein um die neuesten Informationen aus dem Rathaus direkt aus dem Munde von Oberbürgermeister Jürgen Sorré zu hören - und um Fragen zu stellen. Dabei ging es um viele gehaltvolle Themen, um Fristen und Termine - etwa: Wann gibt es neue Grundstücke in Donauwörth? Wann beginnt der Verkauf des Baulands im neuen Delp-Quartier? Die Themenauswahl war breit gestreut - "wir haben einiges vor der Brust", betonte Sorré.

