Er wollte seiner Mutter helfen: Junger Mann erschwindelt sich Kredit

Plus Ein Mann aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis lügt bei einer Bank. Nun steht er wegen Betrug und Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht in Nördlingen.

Eigentlich wollte er nur helfen. Ein 21-Jähriger aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis zog nach der Trennung seiner Mutter wieder zu dieser. Doch ihr Ex-Freund hatte die Wohnung fast komplett ausgeräumt und kaum Möbel zurückgelassen. Wegen finanzieller Probleme hatte die Frau keine Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen und die Räume neu einzurichten. Deshalb wollte der Sohn ihr unter die Arme greifen. Er tat dies aber mit illegalen Mitteln. Die brachten ihn jetzt vor Gericht.