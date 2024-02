Donauwörth/Nördlingen

vor 7 Min.

Junger Mann kotet auf Motorhaube – und landet vor Gericht

Ein unappetitlicher Fall hat das Amtsgericht in Nördlingen beschäftigt.

Plus Eine eklige Aktion bringt einen 20-Jährigen aus dem Donau-Ries-Kreis vor Gericht. Die Mutprobe geschah am Rande einer Party.

Von Wolfgang Widemann

Ein äußerst unappetitlicher Fall aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis hat das Amtsgericht Nördlingen beschäftigt. Ein junger Mann musste sich vor Jugendrichter Andreas Krug verantworten, weil er sich zu einer ekligen Aktion hatte hinreißen lassen, die auch Schaden verursachte: Er stieg auf die Motorhaube eines Autos und verrichtete dort seine Notdurft.

Dies geschah im vorigen Jahr in der Nacht auf 3. September. Der 20-Jährige feierte mit Kumpels bei einer Plattenparty. Irgendwann musste er aufs Klo, jedoch war keine Toilette in der Nähe beziehungsweise verfügbar. Der geständige Angeklagte schilderte, er habe sich in dieser Situation von einem Bekannten anstacheln lassen, sein "großes Geschäft" doch auf der Motorhaube eines Pkw zu erledigen. Er sei betrunken gewesen und habe sich auf die Mutprobe eingelassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen