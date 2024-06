Explosionsgefahr: Unbekannter will Tankstelle in Brand setzen

Die Polizei sucht nun einen jungen Mann mit südländischem Aussehen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden.

Der Gefahr einer drohenden Explosion ist die Donauwörther Parkstadt am frühen Samstagmorgen entgangen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich ein unbekannter junger Mann kurz nach 2.30 Uhr an einer Tankstelle in der Sternschanzenstraße in der Donauwörther Parkstadt zu schaffen gemacht. Er hat den Restschlauchinhalt einer Zapfsäule auf den Boden entleert und versuchte dann, den Treibstoff mittels einer glimmenden Zigarette anzuzünden. Dies misslang glücklicherweise, so die Polizei, es habe jedoch konkrete Brand- und Explosionsgefahr bestanden. Zeugen informierten die PI und die Beamten nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Herbeiführen einer Brandgefahr auf. Zudem sicherten sie Spuren. Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: Er ist zwischen 16 und 25 Jahre alt, hat schwarzes kurzes Haar und südländisches Aussehen. Zur Tatzeit trug er ein schwarz-weißes Hemd, eine graue Hose und weiße Sneaker. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden.