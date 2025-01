Pater Alfred Delp: Ein Leben gegen NS-Verbrechen und für Freiheit

Pater Alfred Delp wurde am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee als Mitglied des Kreisauer Kreises von den Nationalsozialisten hingerichtet. Einige Mitglieder des Kreisauer Kreises um Helmuth Graf von Moltke hatten sich am gescheiterten Staatsstreich vom 20. Juli 1944 beteiligt, als Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit einer Bombe in der Wolfsschanze Adolf Hitler töten wollte. Alfred Delp selbst konnte keine Beteiligung am Anschlag nachgewiesen werden, er starb für seinen inneren Aufstand gegen die menschenverachtende nationalsozialistische Ideologie.

Beate Schwab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jürgen Sorré Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adolf Hitler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis