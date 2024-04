Polizei nimmt flüchtenden Mann in Gewahrsam

Mehrere Streifen verfolgen in Donauwörth einen Mann. Der wird an einer Kirche in Gewahrsam genommen.

Mitten in Donauwörth hat die Polizei am Dienstag einen Mann verfolgt und in Gewahrsam genommen. Dies spielte sich in der Heilig-Kreuz-Straße ab. Der Flüchtige rannte am Mittag auf den Friedhof an der Heilig-Kreuz-Kirche. Dort holten ihn im rückwärtigen Bereich die Beamten ein und legten ihm Handschellen an.

Vier Streifenbesatzungen waren vor Ort. Die Gesetzeshüter nahmen den Mann mit auf die Wache. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei nicht. Nur so viel: Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. (wwi)