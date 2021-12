Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in der Reichsstraße

Der 33-Jährige Donauwörther hätte nicht mehr fahren dürfen. Warum er es dennoch tat, dafür liefert er der Polizei eine kuriose Erklärung.

Eine Polizeistreife der Donauwörther Inspektion hat in der Nacht auf Mittwoch um 3.29 Uhr in der Reichsstraße einen 33-jährigen Autofahrer für eine allgemeine Verkehrskontrolle angehalten. Die Beamten nahmen dabei deutlichen Alkoholgeruch bei dem Donauwörther wahr. Zudem war dieser in seinem Wagen auffallend nervös und zitterte am ganzen Körper, wie es von den Gesetzeshütern heißt. Auf Nachfrage nach dem Grund der nächtlichen Fahrt gab der Mann an, „zu Hause nichts mehr zu trinken“ zu haben. Er verweigerte einen Alkoholtest. Polizeilicherseits wurde daraufhin eine ärztliche Blutentnahme zur Feststellung der genauen Blutalkoholkonzentration im Körper angeordnet. Es folgten eine Anzeige wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. (AZ)