Prinzenpaar-Verleih und "Goldenes Stahlrohr" für OB Sorré

Plus Beim Donauwörther Faschingsumzug feiern 70 Gruppen und Wagen ausgelassen den ganzen Nachmittag. Dieses Mal kommen mehr Gruppen und Besucher als in den Jahren davor.

Selbst den dicken Schneeflocken und dem grauen Himmel gelang es nicht, die ausgelassene Stimmung zu trüben, die beim Faschingsumzug in Donauwörth herrschte. Sowohl Besucher als auch Teilnehmer trotzten dem unfreundlichen Winterwetter und ließen es in ihren originellen Kostümen und mit Faschingslaune ordentlich krachen.