Zahl der Kirchenaustritte in Donauwörth und Umgebung steigt auf Rekordhoch

Der Kirchturm des Liebfrauenmünsters ist einer der prägenden Elemente des Stadtbilds Donauwörth. Doch mehr Menschen denn je wenden sich ab und treten aus der Kirche aus - nicht nur in Donauwörth.

Plus Mehr Menschen denn je verlassen die Kirche. Das gilt nicht nur für Städte wie Donauwörth, sondern auch auf dem Land. Das sind die Gründe dafür.

Von Barbara Wild

Die Zahl der Menschen, die aus der Kirche austreten, hat in Donauwörth einen neuen Höchststand erreicht. Allein 2022 sind 276 Personen aus der Kirche ausgetreten. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zu 2020 nahezu verdoppelt. Damals haben 143 Kirchenmitglieder die Organisation verlassen. 2021 waren es 191 gewesen. Auch in den anderen Kommunen im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung ist der Trend klar: So viele Menschen wie nie treten aus der Kirche aus.

