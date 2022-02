Minibagger in Riedlingen gestohlen: Wer hat Täter gesehen?

Nach dem dreisten Diebstahl eines Baggers samt Zubehör in Riedlingen sucht die Polizei nach Zeugen. Die Täter müssen mit Transportfahrzeugen vor Ort gewesen sein.

Der Diebstahl eines Minibaggers in Riedlingen beschäftigt weiterhin die Polizei. Bislang fehlt von der Baumaschine jede Spur. Sie wurde bereits am 11. April von einer Baustelle im Kräuterweg gestohlen, was der Besitzer aber erst über eine Woche später der Inspektion in Donauwörth meldete. Bei der Beute handelt es sich um einen roten Raupenbagger. Wert: rund 20 000 Euro.

Die Täter nahmen den Bagger inklusive der Originalschlüssel und zweier Baggerschaufeln (120 und 40 Zentimeter breit) mit. Dies muss mithilfe von Transportfahrzeugen geschehen sein. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Inspektion entgegen. Telefon: 0906/706670. (AZ)