Zu flott gefahren: 20-Jährige kommt ins Schleudern

Einen unfreiwilligen Stopp an einer Tankstelle in Riedlingen hat eine 20-jährige Autofahrerin gemacht. Danach war ihr Wagen nicht mehr einsatzbereit.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 1.40 Uhr war eine 20-jährige Schülerin mit ihrem Auto auf der B 16 von Donauwörth kommend in Richtung Tapfheim unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wollte sie dort nach rechts in eine Tankstelle einbiegen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit nasser Fahrbahn kam sie jedoch ins Schleudern, fuhr über den Bordstein und den dortigen Grünstreifen und kam auf dem Gelände der Tankstelle zum Stehen. Der Wagen war danach nicht mehr fahrbereit. An der Tankstelle wurde niemand gefährdet und auch die Tankstelle selbst blieb unbeschädigt. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 1500 Euro beziffert. (AZ)