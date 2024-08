Schüler begeistert von Hubschraubern und Bildungschancen

Die Schüler der Klassen 9 a und 9 c der Donau-Realschule Lauingen hatten die Gelegenheit, die Firma Airbus Helicopters in Donauwörth zu besuchen. Dabei konnten sie hautnah erleben, wie Hubschrauber ziviler und militärischer Nutzung gewartet werden. Die Schüler waren begeistert von den verschiedenen Hubschraubermodellen, besonders vom Modell „Tiger“ (bekannt aus einem James-Bond-Film), die bei Airbus Helicopters betreut werden. Sie konnten den Technikern über die Schulter schauen und lernten viel über die Funktionsweise dieser faszinierenden Fluggeräte. Aber damit nicht genug: Im Anschluss besuchten die Schüler auch die Hans-Leipelt-Fachoberschule, wo ihnen die verschiedenen Schwerpunkte des Bildungsangebots vorgestellt wurden. Einige Fachlehrer präsentierten die Bereiche Technik, Wirtschaft und Verwaltung, internationale Wirtschaft und Sozialwesen und gaben den Schülern einen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten, die ihnen an der Fachoberschule offenstehen. Besonders interessant waren die Hinweise auf die Anforderungen an die Fachoberschule und die verschiedenen Praktikumsmöglichkeiten. Insgesamt war der es für die Schüler der Klassen 9 a und 9 c ein informativer Tag und hat ihnen neue Einblicke in die Welt der Hubschrauber und der beruflichen Bildung ermöglicht. (AZ)

