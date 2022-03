"Schüler experimentieren": Der Hubspeicher als umweltfreundliche Alternative

Plus Der 14-jährige Max Krieger möchte einen wissenschaftlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Er hat für "Schüler experimentieren" einen Hubspeicher gebaut.

Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, kennt das Problem: der Energiespeicher. Häufig werden hierfür Batteriespeicher verwendet. Diese sind jedoch nicht für ihre Umweltverträglichkeit bekannt. Max Krieger ist 14 Jahre alt und Schüler des Donauwörther Gymnasiums. Im Rahmen seines Projekts für "Schüler experimentieren" hat er an einer umweltfreundlichen Alternative geforscht und damit sogar einen Regionalsieg in der Kategorie Physik errungen.