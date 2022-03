"Schüler experimentieren": Wasserlinsen gegen den Klimawandel

Plus Arvid Seidel hat für "Schüler experimentieren" einen Versuch gestartet, bei dem Wasserlinsen einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten könnten.

Vor allem die junge Generation ist sich der Folgen des Klimawandels bewusst und möchte handeln. Auch junge Wissenschaftler verschreiben sich dieser Pflicht - so auch Arvid Seidel. Er ist 13 Jahre alt und geht auf das Gymnasium Donauwörth. Für "Schüler experimentieren" hat er einen Versuch gestartet, ob sich Wasserlinsen stärker vermehren, wenn die Pflanzen einer erhöhten Kohlenstoffdioxid-Konzentration ausgesetzt sind. In der Kategorie Biologie erreichte Arvid damit den dritten Platz im Regionalwettbewerb.