Schwerer Unfall in Donauwörth: 35.000 Euro Schaden und lange Staus

Auf der Straße auf Höhe des Gymnasiums kracht es am Donnerstagabend. Der Zusammenstoß hat Folgen.

In Donauwörth hat sich in der Ortsdurchfahrt auf Höhe des Gymnasiums am frühen Donnerstagabend ein recht heftiger Unfall ereignet. Bei diesem entstand hoher Sachschaden und es gab größere Verkehrsbehinderungen.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 49-Jährige, die mit ihrem Auto um etwa 18.45 Uhr auf der Berger Allee stadtauswärts unterwegs war, nach links auf die Pyrkstockstraße abbiegen. Dabei übersah die Donauwörtherin einen Pkw, der von der Nürnberger Straße her entgegenkam. Die 27-Jährige, die diesen Wagen steuerte, konnte nicht mehr anhalten oder ausweichen und prallte frontal in das abbiegende Fahrzeug.

Die 27-Jährige wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Dort stellte sich laut Polizei heraus, dass die Blessuren glücklicherweise nicht so schwerwiegend sind. Die Unfallverursacherin sowie deren Sohn, zehn Jahre alt, der auf dem Beifahrersitz saß, kamen nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen rund 35.000 Euro.

Berger Allee ist nach dem Unfall für rund eine Stunde gesperrt

Die Nürnberger Straße/Berger Allee war auf Höhe des Gymnasiums rund eine Stunde lang gesperrt. Den Verkehr leitete die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth um. Sie war mit zehn Kräften vor Ort. Der Polizei zufolge kam es zu langen Staus im Stadtgebiet. (AZ)