Donauwörth

18:00 Uhr

Günstig und nachhaltig: Diese Secondhand-Läden gibt es in Donauwörth

Der Rot-Kreuz-Kleiderladen in Donauwörth bietet Secondhandtextilien an. Erna Kassner steht vor der erst kürzlich eingerichtetem Kindermoden-Abteilung.

Plus Die Anzahl der Secondhandläden in Donauwörth ist über die Jahre gestiegen. Die Geschäfte haben ganz unterschiedliche Verkaufskonzepte. Wir stellen sie vor.

Von Celine Theiss

Der Rot-Kreuz-Kleiderladen wirkt von außen erst einmal unscheinbar. Doch beim Betreten des Verkaufsraumes in der Eichgasse in Donauwörth kann man die Arbeit vieler ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen. Sie gestalten den Laden täglich und bestücken ihn mit neuer Ware. Bis unter die Decke hängen an Kleiderstangen Hemden, Blusen oder Kleider, und das in jeder erdenklichen Farbe und Musterung. In dem geräumigen Laden wird man von zwei freundlichen Frauen begrüßt, die bei Bedarf auch Modetipps geben. Rosemarie Elsässer und Erna Kassner sind Rentnerinnen und arbeiten ehrenamtlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

