Seltene Einblicke: Der "Pioneer Day" bei Airbus Helicopters zieht die Massen an

Plus Alle zehn Jahre öffnet Airbus Helicopters Donauwörth seine Tore und Hallen für Angehörige der Mitarbeiter. Trotz des Regens war das Event ein Besuchermagnet. 30.000 kamen.

Mit rund 7000 Mitarbeitern ist Airbus Helicopters Donauwörth einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Donau-Ries. Doch für Außenstehende und selbst für Familien der Mitarbeiter ist es nahezu unmöglich, einen Blick hinter die hohen Zäune und in die riesigen Werkshallen des internationalen Luftfahrtkonzerns zu werfen.