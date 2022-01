So half die Kartei der Not 2021 den Menschen in Donauwörth

Eine Seniorin mit Minirente wird krank und kann sich keine Winterkleidung leisten. Die Kartei der Not handelt. Auch in Donauwörth kam 2021 wieder viel Hilfe an.

Wer im Alter ohnehin nur über eine Minirente verfügt, droht schnell in der Armutsfalle zu landen. Wenn dann auch noch eine Krankheit hinzukommt, ist die Verzweiflung groß. Eine 71-jährige Rentnerin aus der Region ereilte dieses Schicksal. Lange ging die Frau zur Tafel, versorgte sich mit günstigen Lebensmitteln. Doch zeitweise musste die Anlaufstelle schließen, der Gesundheitszustand der Frau verschlechterte sich und sie musste ins Krankenhaus. Danach folgten psychische Probleme und ihr Geld reichte nicht für Winterkleidung oder warme Schuhe.

Ein sozialer Dienst, der die Frau ambulant betreut, machte die Kartei der Not auf die missliche Lage der Seniorin aufmerksam. Und das Leserhilfswerk dieser Zeitung half und unterstützte die Seniorin dabei, das zu beschaffen, was sie brauchte.

Kartei der Not: Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Kartei der Not ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags. Es ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit dem Ziel: Menschen in der Region zu unterstützen, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.

Als Hilfswerk unseres Medienhauses wurde die Kartei der Not im Jahr 1965 von Ellinor Holland gegründet, der Tochter des Zeitungsgründers Curt Frenzel. Sie sah es stets als ihre und als Aufgabe unseres Medienunternehmens an, auf das Schicksal der Menschen hinzuweisen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Im Dezember 2010 ist Ellinor Holland gestorben. Ihr Lebenswerk führen seitdem ihre beiden Töchter Ellinor Scherer als Kuratoriumsvorsitzende und Alexandra Holland als Stellvertreterin mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein weiter.

Dazu gehört heute auch das Ellinor-Holland-Haus – ein wegweisendes Wohnprojekt, in dem bis zu 80 Menschen jeden Alters auf dem Weg aus der Not heraus begleitet werden.

Mit über 45 Millionen Euro konnte die Kartei der Not bisher Bedürftigen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitungen unter die Arme greifen. Jede Spende geht vollständig und ohne jeden Abzug in die Hilfeleistung. Alle Personal- und Verwaltungskosten werden nämlich zu 100 Prozent von der Mediengruppe Pressedruck getragen.

Die Kartei der Not ist da für Menschen, die durch Krankheit, Behinderung oder ein anderes belastendes Ereignis in eine Situation geraten sind, in der sie unserer Solidarität, unserer ganz konkreten Mithilfe bedürfen. Denn Not kann jeden treffen – in jedem Alter.

Es ist nur ein Schicksal, das hier beispielhaft dafür steht, wie sehr Menschen in nächster Nähe jemanden brauchen, der ihnen direkt und manchmal auch nur bei kleinen Anschaffungen hilft. Dieser jemand kann die Kartei der Not sein. Im Verbreitungsgebiet der Redaktion der Donauwörther Zeitung konnten im Jahr 2021 bis zum heutigen Tag 37 Hilfeanfragen unterstützt werden. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit rund 21.600 Euro. Über 40.000 Euro gingen ins Ries. 430 Spender wiederum unterstützen die Idee der Kartei der Not. Größter Einzelspender war die Firma Geda aus Bäumenheim, gefolgt von der Molkerei Zott aus Mertingen. Auch der Lionsclub Donauwörth unterstützt die Kartei jedes Jahr und spendet einen Teil des Erlöses des Adventskalenderverkaufs.

2021 wurde zudem gemeinsam mit der Caritas und der Stiftung Antenne Bayern Hilft in Donauwörth eine Notwohnung eingerichtet. Diese kann Menschen mit Kindern eine erste Zuflucht sein, die von Obdachlosigkeit bedroht sind.

Der Lions-Club Donauwörth spendet jedes Jahr für die Kartei der Not. So auch 2021. Foto: Barbara Würmseher

Die Hilfeanfragen kamen in zwölf Fällen aus Familien mit gesamt 32 betroffenen Kindern. In 20 Fällen waren eine chronische Krankheit oder eine Behinderung zu bewältigen.

Medikamente oder Therapien werden von der Kartei der Not bezahlt

Bei den Menschen mit Behinderung hat das Leserhilfswerk Gesundheitskosten wie Medikamente und Hilfsmittel bezahlt, aber auch eine tiergestützte Therapie gefördert. Weiter half die Stiftung beim Erhalt der Mobilität von körperlich eingeschränkten Menschen und damit der sozialen Teilhabe, in dem sie Fahrtkosten zur Therapie oder eine Fahrzeugreparatur bezahlte. In drei Fällen ging eine Beihilfe an Familien, die von Behinderung betroffen sind. Die Kartei übernahm die Kosten für eine Geburtstagsfeier oder für einen gemeinsamen Ausflug oder Zoobesuch.

Allein eine Heizkostenabrechnung kann manche Familie in eine finanzielle Notsituation bringen: Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, kann helfen damit etwa trotzdem Winterkleidung für Kinder gekauft werden kann. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

Am meisten fordert den Menschen in der Region nach wie vor ab, die Miete oder Nebenkosten zu bezahlen. Elf Mal griff die Kartei hier unter die Arme und konnte so verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Corona hat diese Notlagen oftmals befeuert, da durch Kurzarbeit oder einen verlorenen Job Fixkosten nicht mehr bezahlt werden konnten. Gelegentlich war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig oder Unterstützung für Waschmaschine, Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze. In sechs Fällen unterstützte die Stiftung akut den Lebensunterhalt, also Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder Babybedarf. Vier Beratungsstellen konnte die Stiftung aufgrund der Corona-Krise mit Notfallhilfen ausstatten. Darüber hinaus hat die Kartei in zwei Fällen eine Soforthilfe wegen Brand geleistet, damit wieder das Nötigste besorgt werden kann.

Das Hilfswerk unserer Zeitung hilft seit 1965 Menschen in Notlagen

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Unverschuldet in Not – das kann schnell passieren und jeden treffen. Krankheit, Unfall oder der Verlust der Arbeit sind einige Beispiele dafür. Die Kartei der Not steht als Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlages den Menschen in der Region in ausweglosen Situationen zur Seite und leistet Hilfe – rasch, unbürokratisch und nachhaltig. Denn durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass ihre Unterstützung auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird. Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

Die Corona-Pandemie hatte auch in diesem Jahr wieder große Auswirkungen auf bedürftige Menschen und damit die Arbeit vieler sozialer Organisationen. Deswegen hat das Leserhilfewerk das Angebot der sogenannten Corona-Notfallhilfen verlängert und konnte 233 Beratungsstellen im gesamten Verbreitungsgebiet der Kartei der Not mit einer Art Handgeld für schnelle unbürokratische Hilfen unterstützen. Diese kommen besonders dann zum Tragen, wenn den Bedürftigen das Geld für das Nötigste zum Überleben im Alltag fehlt, wie für Lebensmittel, Windeln für die Kinder, Unterwäsche oder Hygieneartikel. So konnten alleine damit in rund 4500 Fällen in ganz Schwaben akute schnelle Hilfen gegeben werden.

Weniger Benefizaktionen sorgten für geringeres Spendenaufkommen

Beim Spendenaufkommen war auch in diesem Jahr wieder der Ausfall zahlreicher Benefizaktionen, die von Besuchern und Teilnehmern leben, spürbar. Ganz viele Turniere, Konzerte, Märkte und Aufführungen zugunsten der Kartei der Not mussten zwar abgesagt werden. Dennoch wurden kreative und tolle Spendenaktionen schnellstmöglich entwickelt, sobald es die Corona-Entwicklungen zuließen. Auch wenn das Spendenaufkommen an das Ausnahme-Jahr 2020 nicht herankommt – damals flossen über 55.000 Euro allein in das Verbreitungsgebiet der Donauwörther Zeitung –, so gab es auch dieses Mal durch den jährlichen Spendenaufruf per Post und im Journal unserer Zeitung und auch die RT1-Weihnachtsträume wieder viel gute Resonanz.