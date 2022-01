So war die Hilfsbereitschaft im Landkreis Donau-Ries im Jahr 2021

Plus Im vergangenen Jahr hat es aufgrund der Pandemie erneut zahlreiche Veranstaltungen nicht geben dürfen. Dazu zählen auch Benefizaktionen. Was bedeutet das für Hilfsorganisationen, die darauf angewiesen sind?

Ob Aktionen für den guten Zweck, Veranstaltungen oder Spendenläufe: Die Corona-Pandemie ließ auch im Jahr 2021 einige Veranstaltungen nicht zu. Für zahlreiche wohltätige Aktionen und Vereine schien das zunächst eine Herausforderung zu sein. Die Pandemie beeinflusste die Spenden der Menschen in der Region auf vielfältige Weise. So wurde das Geld, das für ausgefallene Firmenfeiern und Geburtstage eingeplant war, teils auch gespendet. Die Vereine und Organisationen im Landkreis ziehen eine meist positive Bilanz.