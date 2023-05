Donauwörth

Sonnen in der Reichsstraße: Das soll auf der Prachtmeile installiert werden

Plus Rund 1,5 Millionen Euro will die Stadt Donauwörth in den Umbau der Reichsstraße investieren. Was Oberbürgermeister Jürgen Sorré zur Verkehrsregelung sagt.

Von Martina Bachmann

So ein Wellendeck ist eine feine Sache. Zum Beispiel, wenn die Sonne wunderbar vom Himmel scheint. Dann kann man sich auf ihm ausstrecken, ins strahlende Blau über sich blinzeln und einfach mal die Seele baumeln lassen. Die Stadt Donauwörth hat solche Wellendecks bestellt, sie sollen unter anderem in der Reichsstraße aufgestellt werden. Die Prachtstraße soll im oberen Teil aufgewertet werden - und zwar dort, wo es am breitesten und am sonnigsten ist, sagt Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Deshalb soll sich in der Reichsstraße so manches andere auch ändern.

Zum Beispiel der Standort der Bushaltestelle, die vom Liebfrauenmünster weg in Richtung LEW verlegt werde, sagt Sorré. Auch die Autos sollen anders platziert werden. Schließlich stehen die derzeit genau da, wo künftig die Bürgerinnen und Bürger sowie die Besucherinnen und Besucher verweilen sollen. Die Parkplätze sollen nicht verschwinden, sondern im unteren Teil der Reichsstraße und in den Nebenstraßen angeboten werden, so Sorré. Man wolle die derzeitige Situation "optisch aufbrechen", damit ein neues Raumgefühl entstehe. Dazu soll auch die neue Verkehrsgeschwindigkeit beitragen.

