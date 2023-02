Sonnenschein und gute Laune beim Tandlerfasching in Donauwörth

Zum Donauwörther Tandlerfasching kommen 23 Vereine aus der Region. Auf der Bühne in der Reichsstraße zeigen sie ihr Können.

So wie die Sonne strahlten auch die Tänzerinnen und Tänzer am Tandlerfasching. Beim Höhepunkt des Donauwörther Faschings zeigten 23 Vereine aus der Region ihr Können auf der Bühne in der Reichsstraße. „Feiern Sie ordentlich, aber friedlich. Es gibt genug Probleme in dieser Welt“, eröffnete Oberbürgermeister Sorré die Veranstaltung. Auch Landrat Stefan Rößle freute sich, wieder beim größten Freiluftgardetreffen in Nordschwaben dabei zu sein.

60 Bilder Das war der Tandlerfasching in Donauwörth Foto: Helen Geyer

Das Programm war eng getaktet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Donau-Ries-Kreis und dem Landkreis sowie der Stadt Augsburg tanzten am Rosenmontag auf der Bühne in der Reichsstraße. Außerdem dabei: Guggenmusiker, die die Stimmung in der Menge aufheizten. Direkt nach den Grußworten begann die Showgarde der Initiative Fasching Donauwörth (IFD) mit ihrer Einlage. Danach schlossen sich nahtlos die Teenies und Gardemädels aus Tapfheim an. Als Nächstes trat die Garde der Baldonia auf, eine der wenigen Gruppen aus dem Ries. So ging es von 12 Uhr mittags bis in den späten Abend, ohne Pause.

Tausende Besucher beim Tandlerfasching in Donauwörth am Rosenmontag

Bereits nach kurzer Zeit war der Platz vor der Bühne mit begeisterten Zuschauern gefüllt. Nach eigenen Angaben rechnete die IFD mit insgesamt mehr als 10.000 Besuchern am Rosenmontag. Dementsprechend wurden die Tänzerinnen und Tänzer mit reichlich Jubel und Applaus belohnt. Mit Hebefiguren, Menschenpyramiden bis zu Überschlägen und kreativen Formationen beeindruckten die Garden und zeigten, wofür sie das Jahr über trainierten.

Die beiden Moderatoren Max Schweihofer und Josef Bullinger führten unterhaltsam durch das Programm. Der ehemalige Faschingsprinz und der ehemalige Hofmarschall des IFD waren sich auch nicht zu schade und zeigten selbst eine improvisierte Tanzeinlage. Ab dem späten Nachmittag war die Reichsstraße dann voll. Die fast frühlingshaften Temperaturen machten damit die Kälte und die dicken Schneeflocken am Faschingsumzug vor ein paar Wochen wieder wett.