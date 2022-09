Donauwörth

06:00 Uhr

Stadträte fordern Erhalt des DB-Reisezentrums in Donauwörth

Wird Donauwörth abgehängt? Ab Mitte Dezember soll es in Donauwörth keinen Ticketschalter mehr für den Fernverkehr geben.

Plus Die Deutsche Bahn plant, ihr Reisezentrum zu schließen. Dagegen wehren sich nun Ratsmitglieder, zumal zuletzt mehrere Millionen in den Bahnhof investiert wurden.

Von Thomas Hilgendorf

Dass das Reisezentrum der Deutschen Bahn geschlossen wird - damit will sich der Donauwörther Stadtrat Markus Reichensberger (AL-JB) nicht abfinden. "Es trifft wieder einmal die älteren Menschen", so Reichensberger gegenüber der Redaktion. Reichensberger hat nun gemeinsam mit seiner Fraktion einen Antrag eingebracht, in dem er die Donauwörther Stadtpolitik gemeinsam mit Oberbürgermeister Jürgen Sorré zum schnellen Handeln auffordert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen