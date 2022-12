Technischer Defekt: Fahrzeugbrand in Riedlingen

Am Freitagmorgen hat in Riedlingen ein Auto gebrannt. Die 37-jährige Fahrerin hatte ihren Wagen bereits abgestellt, nachdem sie Brandgeruch wahrgenommen hatte.

Am Freitagmorgen hat in Riedlingen ein Auto gebrannt. Um 7.30 Uhr rückten die Feuerwehr Riedlingen und die Polizei Donauwörth in die Küsterfeldstraße aus, nachdem dort das Fahrzeug einer 37-jährigen Donauwörtherin Feuer gefangen hatte. Nachdem sie bereits vorher Brandgeruch wahrgenommen hatte, hatte sie das Fahrzeug geistesgegenwärtig abgestellt.

Ehemann der Fahrerin löscht Brand vor Eintreffen der Feuerwehr

Der sich im Motorraum entwickelnde Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr vom Ehemann der Fahrerin gelöscht werden. Die Feuerwehr Riedlingen war mit 15 Einsatzkräften zum Brandort ausgerückt. Als Ursache für das Ereignis wird ein technischer Defekt angenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Personen wurden allerdings nicht verletzt. (AZ)