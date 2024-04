Unbekannte beschädigen Osterbrunnen in Reichsstraße

In Donauwörth haben Unbekannte die Dekoration an einem Osterbrunnen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen Osterbrunnen in der Donauwörther Reichsstraße mutwillig beschädigt. Die Täter richteten laut Polizei an der Dekoration einen Schaden von rund 200 Euro an. Die Inspektion Donauwörth, die wegen Sachbeschädigung ermittelt, bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)