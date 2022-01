Unfallflucht in Donauwörth: 2000 Euro Schaden

Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, die einen Unfall am Donnerstagnachmittag beobachtet haben. Dabei wurde ein schwarzer Golf in Donauwörth beschädigt.

Eine unbekannte Person hat am Donnerstag in Donauwörth mit seinem Wagen einen schwarzen Golf angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, erstattete eine 59-Jährige am Freitag eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. Gegen 16.15 Uhr fuhr sie mit ihrem schwarzen VW Golf auf der Friedrich-Ebert-Straße und wollte nach links in die Adalbert-Stifter-Straße abbiegen, als ein entgegenkommendes Fahrzeug den Wagen der Geschädigten beim Abbiegen hinten links touchierte. Anschließend setzte die unbekannte Person die Fahrt fort. Über den Unfallflüchtigen ist derzeit nichts bekannt. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Wer dazu Hinweise geben kann, soll sich bitte unter Telefon 0906-70 66 70 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (dz)