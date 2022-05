Unfallflucht mit hohem Schaden an Donauwörther Schulzentrum

Ein Unbekannter beschädigt das Auto eines Schülers auf dem Parkplatz an der Neudegger Allee. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Parkplatz an der Neudegger Allee rechts vom Stauferpark hat eine unbekannte Person am Dienstag einen Unfall gebaut, bei dem hoher Schaden entstand. Jedoch kümmerte sich der Verursacher oder die Verursacherin nicht weiter darum. Deshalb ermittelt die Polizei jetzt wegen Unfallflucht. Die geschah zwischen 7.55 und 14.20 Uhr. In dieser Zeit parkte ein Schüler, 24, seinen BMW auf der Fläche am Schulzentrum. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken prallte ein anderer Wagen mit seiner Anhängerkupplung und Stoßstange gegen den BMW.

Unfall in Donauwörth: Verantwortlicher flieht

Der Sachschaden an diesem beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)