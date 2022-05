Zwei Donauwörther kämpfen für grünere Dächer in der Region

Plus Mehr Grün auf Donauwörther Dächern - dafür und für mehr Umweltschutz kämpfen Michael Näpfle und Michael Ölhorn von der ÖDP. Das Potenzial in der Region sei enorm.

Begrünte Dachflächen sind noch in kleineren Städten und Dörfern zwar noch eher eine Seltenheit – und trotzdem könnten sie maßgeblich und mit einfachen Mitteln zum Umweltschutz beitragen. Besseres Klima, mehr Lebensraum für Arten, Speicherung von Wasser und bessere Temperaturregelung für den Innenraum - die Vorteile einer Dachbegrünung sind bekannt und dennoch bleiben viele Flachdächer in der Region einfach leer. "Es gibt gute Gründe für ein grünes Dach, aber viele scheuen den vermeintlichen Aufwand", sagt Michael Näpfle.