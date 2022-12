Donauwörth

vor 49 Min.

Sportheim des VSC Donauwörth bleibt nach Wasserschaden weiter geschlossen

Noch immer nicht benutzbar ist das Vereinsheim des VSC Donauwörth. In diesem gab es zwei Wasserschäden.

Plus Die Vorkommnisse in dem Gebäude stehen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung. Der Vorstand wird wieder gewählt. So geht es weiter.

Von Fabian Kapfer

Im August war Petra Schwarz noch zuversichtlich, die Mitgliederversammlung im frisch renovierten VSC-Heim abhalten zu können. Diese Hoffnung hat sich allerdings im Herbst zerschlagen. Zu groß waren die Schäden, zu lange zogen und ziehen sich die Reparaturarbeiten hin. Die Schatzmeisterin und ihr Mann Rüdiger Schwarz, der Vorsitzende des VSC Donauwörth, mussten in den vergangenen beiden Jahren viele Herausforderungen bewältigen. In ihrem Ehrenamt kamen einige Dinge auf sie zu, die eigentlich nichts mit den ursprünglichen Tätigkeitsbereichen in einem Sportverein zu tun haben. Nun sind beide wiedergewählt und trotz aller Rückschläge weiterhin voller Tatendrang.

