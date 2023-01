Wemdings ehemaliger Pfarrer kannte Joseph Ratzinger persönlich

Plus Der ehemalige Wemdinger Stadtpfarrer Herbert Lang hat den späteren Papst Benedikt XVI. öfter getroffen – und ihn als großen Mensch und Theologen kennengelernt.

Herbert Lang hat beide gekannt, den einen besser als den anderen: Joseph Ratzinger traf er mehrmals persönlich - von Papst Benedikt XVI. bekam der inzwischen 86-Jährige vor einigen Jahren dann noch eine wichtige Urkunde.