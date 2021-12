Donauwörth

06:00 Uhr

Wie finden die Gottesdienste in und um Donauwörth an Weihnachten statt?

Die Heiligabend-Gottesdienste werden unter Corona-Bedingungen in den Kirchen – hier die evangelische Christuskirche in Donauwörth – unterschiedlich gehandhabt.

Plus Heiligabend und Corona. Wie finden im zweiten Pandemiejahr die Gottesdienste in und rund um Donauwörth statt? Die Gemeinden handhaben dies unterschiedlich.

Von Thomas Hilgendorf

Pfarrer Jörg Biercher muss kreativ sein in diesem Jahr. Weihnachten steht vor der Tür, mit Ostern das wichtigste Fest der Christenheit. Deswegen muss traditionell mit großem Interesse der Menschen an den Gottesdiensten zu Heiligabend gerechnet werden. Doch es ist wieder Winter, der zweite in Folge mit Corona, die Pandemie ist noch nicht vorüber. Da heißt es improvisieren – in Rain ebenso wie andernorts im Kreis Donau-Ries.

