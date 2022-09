Wilde Verfolgungsjagd der Polizei mit zwei Motorradfahrern

In Donauwörth flüchten zwei Motorradfahrer auf extrem lauten Maschinen vor der Polizei. Die Beamten erwischen einen der Raser. Er kommt aus dem Kreis Dillingen.

Zwei Motorradfahrer haben sich am Sonntagnachmittag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Donauwörth geliefert. Dabei - so melden die Gesetzeshüter - rasten die beiden Flüchtigen völlig hemmungs- und skrupellos mitten durch die Stadt. Am Ende gelang es den Beamten, einen der beiden Verkehrssünder zu erwischen. Nach dem Zweiten wird gefahndet. Die Liste der Vorwürfe gegen das Duo ist lang.

Die beiden Motorräder fielen einer Streifenbesatzung gegen 16.25 Uhr auf Höhe des Landratsamts in Donauwörth auf. Grund: Die Maschinen waren extrem laut. Die Beamten wendeten, um die beiden Kradfahrer zu kontrollieren. Als sie dies bemerkten, beschleunigten sie sofort stark, und fasten mit hoher Geschwindigkeit die Reichsstraße hinab. Auf der gilt Tempo 30. Damit nicht genug: Die beiden Fahrer überholten den fließenden Verkehr, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Motorradfahrer überholen andere Verkehrsteilnehmer rechts auf dem Gehweg

Die Motorradfahrer seien im Stadtgebiet "äußerst rücksichtslos mit hoher Geschwindigkeit" unterwegs gewesen, so die Inspektion Donauwörth. Autos seien rechts auf dem Gehweg überholt worden. Dies geschah in der scharfen Kurve am Rathaus. "Die Flüchtenden haben alles missachtet, was missachtet werden kann", fasst es Thomas Fackler, stellvertretender Leiter der Dienststelle, zusammen.

Die Fluchtroute führte von der Reichsstraße über die Kapellstraße, Umkehr bis zur Neuen Obermayerstraße, wo sich das Duo trennte. Die Streife verfolgte den Fahrer, der in die Industriestraße abbog und mit "sehr hoher Geschwindigkeit" am Airbus-Werk vorbei in Richtung Südspange bretterte. Im Bereich der Bundesstraßen-Zufahrt gelang es den Polizisten, den jungen Mann anzuhalten und vorläufig festzunehmen.

Dem im Landkreis Dillingen wohnhaften 20-Jährigen wird eine Vielzahl von Straßenverkehrsdelikten vorgeworfen. Die Gesetzeshüter gehen davon aus, dass unter anderem Passanten und Fahrzeugführer gefährdet wurden. Der Festgenommene hat mit entsprechenden Anzeigen zu rechnen. In einem ersten Schritt stellte die Polizei bei dem 20-Jährigen noch am Sonntag den Führerschein und sein Motorrad sicher.

Zeugen und Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden

Über seinen Komplizen, dem die Flucht gelang, habe sich der Beschuldigte ausgeschwiegen. Nach dem Unbekannten wird jetzt gefahndet. Die Polizei geht davon aus, dass zahlreiche Personen auf die beiden Motorradfahrer aufmerksam wurden. Sie waren auf sogenannten "Supermoto"- beziehungsweise "Motocross"-Maschinen mit manipulierten Auspuffanlagen unterwegs. Das Motorrad des Festgenommenen ist im Landkreis Dillingen (DLG) zugelassen. Von der anderen Maschine ist das Kfz-Kennzeichen noch nicht bekannt, so Fackler. Zeugen könnten es aber abgelesen haben. Die Polizei bittet darum, dass sich Personen und insbesondere Geschädigte, die durch die Motorradfahrer gefährdet wurden, bei der Inspektion in Donauwörth melden. Telefon: 0906/70667-0. (wwi/AZ)