Wünsche ans neue Jahr: Normalität und ein Ende von Corona

Was erhoffen sich die Menschen von 2022? Natürlich, dass die Pandemie uns alle nicht länger im Klammergriff hält. Das ist das alles beherrschende Thema, wie unsere Umfrage zeigt.

Das alte Jahr geht zu Ende - ein neues steht vor der Tür. Viele Menschen nutzen diese Zäsur gerne, um Rückschau zu halten und einen Ausblick zu wagen. Viele haben Hoffnungen, Erwartungen und Vorstellungen, was das Jahr 2022 bringen darf. Ob privat oder beruflich - für die meisten von ihnen geht es um die Überlegung: Wie viel lässt Corona wohl im dritten Jahr der Pandemie zu? Wir fragten Passanten in der Donauwörther Reichsstraße, was sie sich vom neuen Jahr wünschen.

Manfred Hurler Foto: Barbara Würmseher

Manfred Hurler aus Tapfheim bringt auf den Punkt, was bei den meisten wohl ganz oben auf der Prioritätenliste steht: Gesundheit! "Die hat mir im vergangenen halben Jahr gefehlt, als ich drei Mal operiert worden bin", schildert er. Im Großen und Ganzen hofft er darauf, dass Corona zu Ende geht und dass sich unsere wirtschaftliche Gesamtsituation erholt. Auch ist es dem Tapfheimer wichtig, dass es wieder mehr gesellschaftliches Miteinander gibt. "Vor allem die Großveranstaltungen gehen mir ab. Ich war zum Beispiel früher oft auf der Grünen Messe in Berlin - die vermisse ich sehr. Aber auch Einladungen aller Art sind stark reduziert." Im nächsten halben Jahr, so fürchtet Hurler, "wird sich noch nicht viel Positives in Sachen Corona tun".

Margot Wippel Foto: Barbara Würmseher

"Mir fehlen vor allem die Gesichter", sagt Margot Wippel aus Nordendorf. Sie wünscht sich, dass wir alle uns im kommenden Jahr nicht mehr so viel hinter Masken verstecken müssen. "Und, dass man sich wieder uneingeschränkt mit Freunden und Familie treffen kann." Auf dem Land, so glaubt sie, ist die Situation nicht ganz so schlimm wie in großen Städten, "aber man braucht halt immer viel logistische Vorbereitung bei allem, was man tut, zum Beispiel muss man sich klar sein: Was darf man und wie." Weniger Zahlen wünscht sich die Nordendorferin auch für die Zukunft: "Nicht so überfrachtet werden mit Inzidenzen und all dem mehr, womit man überhäuft wird, wenn man etwa die Nachrichten liest."

Andrea Braun Foto: Barbara Würmseher

"Immer positiv denken", das wünscht Andrea Braun aus Mertingen allen Menschen für 2022. "Und ich hoffe, dass wir die weihnachtliche Botschaft, die ja noch ganz frisch sein dürfte, das ganze Jahr über im Herzen behalten und sie weitergeben." Natürlich soll auch für sie im Idealfall Corona endlich aufhören. Die dreifache Mutter möchte vor allem, dass die Kinder in den Schulen wieder mehr Freiheiten bekommen, dort beispielsweise keine Masken tragen müssen und sich im Pausenhof frei bewegen dürfen, abseits von markierten Flächen. Auch das eingeschränkte Vereinsleben soll wieder lebendig werden, wünscht sich die Mertingerin. "Und ganz wichtig ist mir", sagt sie, "dass der Zusammenhalt unter den Menschen wieder größer wird. Ich nehme eine Spaltung in unserer Gesellschaft wahr. Alle sind pandemiemüde und da liegen manchmal die Nerven blank. Ich hoffe, dass wir den Blick für das Wesentliche nicht verlieren und in Menschlichkeit aufeinander achten."

Für Birgit Stöhr aus Harburg sind mehr Ruhe und Planbarkeit etwas ganz Wichtiges, was sie 2022 gern haben möchte. "Ich arbeite im Kindergarten und erlebe ständig wieder andere und neue Hygienevorschriften. Da müsste eine Konstanz reinkommen. Aber auch das Homeschooling brauche ich nicht mehr - ich fand es im vergangenen Jahr schon sehr belastend. Nicht nur für mich, auch für die Kinder, die vieles aufholen müssen." Insgesamt ist Birgit Stöhr aber nicht allzu optimistisch, was Corona im kommenden Jahr betrifft: "Bestimmt kommt dann auch bald die nächste Mutante."

Walter Wetzstein Foto: Barbara Würmseher

"Das wird schon wieder", zeigt sich hingegen Walter Wetzstein aus Riedlingen insgesamt positiv gestimmt und von Zuversicht getragen. Allerdings findet auch er die Gesamtlage schlichtweg "unkalkulierbar". Er wünscht sich, dass die Einschränkungen im neuen Jahr weniger werden. "Ich vermiss vor allem die Möglichkeiten des Vereinslebens. Da wäre es schon angenehm, wenn 2022 wieder mehr möglich wäre. Auch Kinder und Jugendliche sollten sich da nicht mehr so einschränken müssen." Wenn es um gesundheitliche Aspekte geht, wird Walter Wetzstein nachdenklich: "Ich frag mich da schon, was noch alles auf uns zukommen wird. Jetzt spricht man ja schon von der fünften Welle und der vierten Impfung..."