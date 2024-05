Zeugen gesucht für Beschädigung an Camper

Ein Unbekannter hat in Donauwörth einen Citroen Jumper angefahren. Wer kann Angaben machen?

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen wurde ein in der Hans-Denk-Straße geparkter Citroen Jumper an der Heckscheibe beschädigt. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden an dem Camper auf ungefähr 500 Euro. Die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer sachdienliche Angaben zum vorgetragenen Fall machen kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Tel. 0906/706670 in Verbindung setzen. (AZ)