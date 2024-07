Quadfahrer überschlägt sich und Auto prallt in Rettungswagen

Die Polizei Rain war am Dienstag gerade damit beschäftigt, einen Verkehrsunfall bei Niederschönenfeld aufzunehmen - als es ein zweites Mal an der Unfallstelle krachte. Wie die Beamten mitteilen, war ein 37-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem Quad mit Anhänger von Neuburg kommend die B16 in Richtung Donauwörth unterwegs. Der einachsige Anhänger war mit längeren Holzlatten beladen. Aufgrund einer falschen Gewichtsverteilung der Ladung und weil der Fahrer zu schnell war, geriet das Fahrzeuggespann zunächst ins Schlingern, dann verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Quad. Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam unter dem Fahrzeug zu liegen. Ersthelfer befreiten ihn. Er wurde per Rettungswagen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Donauwörth gebracht. Aufgrund des Unfalls musste die Fahrbahn zur Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden. Dabei passierte ein weiterer Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach Polizeiangaben übersah ein 30-Jähriger beim Wiedereinscheren auf seinen Fahrstreifen vermutlich aus Unachtsamkeit das stehende Rettungsdienstfahrzeug und prallte seitlich darauf. Glücklicherweise blieben hier alle Beteiligten unverletzt, allerdings entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. (AZ)

