Mann unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

In Baar ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mann unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt worden. Die Polizei kontrollierte gegen 1.01 Uhr in Unterbaar einen 31-jährigen Mann. Bereits bei der Überprüfung seiner Dokumente fiel den Beamten auf, dass der Mann drogentypische Anzeichen zeigte. Auf Nachfrage gab der Fahrer zu, wenige Stunden zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Im weiteren Verlauf räumte er außerdem den Konsum von Amphetamin ein. Die Polizei untersagte daraufhin die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz rechnen. (AZ)

