Am Samstagabend zog die Polizei Rain gegen 21.25 Uhr einen 34-jährigen Autofahrer aus München an einer eingerichteten Kontrollstelle in Münster aus dem Verkehr. Nach Angaben der Beamten räumte der Mann ein, Drogen konsumiert zu haben. Ein anschließender Test bestätigte dies. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)

