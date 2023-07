Druisheim

Acker in Flammen: So groß war die Gefahr für Druisheim

Plus Am Ortsrand von Druisheim geraten eine Ballenpresse und ein Acker in Brand. Der Wind treibt Flammen und Rauch in Richtung Dorf. Vier Feuerwehren waren im Einsatz.

Von Wolfgang Widemann

Durch den Brand einer landwirtschaftlichen Maschine auf einem Acker bei Druisheim ist am späten Dienstagnachmittag immenser Sachschaden entstanden. Es bestand aber auch eine gewisse Gefahr für das Dorf. Vier Feuerwehren waren im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern.

Nach Angaben der Polizei war ein 30-Jähriger, der aus dem Kreis Augsburg stammt, auf dem Getreideacker damit beschäftigt, Strohballen zu pressen. Dabei fing die Maschine kurz vor 17 Uhr Feuer. Ursache dafür dürfte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt sein. Die Flammen griffen auch auf das trockene Feld über, auf dem das Stroh lag. Die bereits gepressten Ballen auf der Fläche fingen ebenfalls Feuer. Der Brand breitete sich auf einer Fläche von über einem Hektar aus. Kritisch dabei: Der Acker grenzt direkt an Druisheim. Nur ein Feldweg trennt die Fläche von den Gärten der Wohnsiedlung an der Römerstraße.

