Türchen 11: Früher war alles genauso verrückt

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Die Christbaumkugel.

In machen Familien steht der Christbaum im verschlossenen Weihnachtszimmer, erst zur Bescherung wird aufgesperrt. Er wird von den Eltern geschmückt. Bei uns stand und steht der Baum immer für alle sichtbar da und unsere Tochter schmückt mit. Das liegt unter anderem daran, dass es in den Häusern, in denen ich gewohnt habe, nie einen als Weihnachtszimmer geeigneten Raum gab, der sich absperren ließ. Das Christbaum-Schmücken, eine hohe Kunst, konnte ich daher schon als Kind erlernen. Für mich war es immer ein aufregender Moment, wenn die Kugeln ausgepackt wurden. Da gab es große kupferrote Kugeln, farblose Glaskugeln mit goldenen Engeln darin und kleine Kugeln aus buntem, durchsichtigem Glas.



Tipp der Hausfrau: Mit einem Brillenputztuch bringt man die Kugel auf Hochglanz. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn





Leider ist davon nicht mehr viel übrig. Was heute an unserem Baum hängt, ist relativ neu und wesentlich aufwendiger und bunter als der Schmuck aus den 1960er und 70er Jahren. Früher war alles besser, schlichter, natürlicher? Von wegen! Claudia Siebenbach, die eine Ausstellung über Christbaumschmuck im Stadtmuseum Andernach kuratiert hat, sind solche Klagen schon für das 19. Jahrhundert aufgefallen. Auch Christbaumschmuck war und ist Moden unterworfen. In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war mal wieder betont schlichte Dekoration angesagt. Nach der Reichsgründung im Jahr 1871 hingegen gönnten sich wohlhabende Kreise sehr üppig und bunt geschmückte Bäume. In der Epoche des Jugendstils um die Wende von 19. zum 20. Jahrhundert waren Weiß, Silber und Gold gefragt. Manche Hausfrauen wuschen einfach die Gelatine-Farbe von dem von innen versilberten Glasschmuck, so mussten sie keine neue Kollektion erwerben. Damals kam auch Lametta in Mode. Dieses war, Loriot lässt grüßen, viel länger als heute, sodass man den ganzen Baum damit einspinnen konnte. Im Deutschen Weihnachtsmuseum in Rothenburg ob der Tauber kann man Schmuck aus verschiedenen Epochen bewundern. Eines aber hat sich über viele Jahrzehnte nicht geändert: Die Kugel aus Glas ist das zentrale Element an jedem Christbaum. Deswegen taucht sie bei der Google-Bildersuche auch schon bei den ersten Treffern auf, meistens in Rot.

Äpfel werden zu Glaskugeln

Dafür gibt es eine Erklärung. Der Weihnachtsbaum soll sich aus dem Paradiesbaum entwickelt haben, der im Mittelalter am 24. Dezember, dem Gedenktag für Adam und Eva, in der Kirche aufgestellt und mit Äpfeln geschmückt wurde. Die roten Kugeln seien Nachbildung dieser Paradiesäpfel, betonen christliche Brauchtumsforscher. Echte Äpfel an den Christbaum hängen, das klingt für uns heute seltsam. Die Früchte sind für die dünnen Äste ziemlich schwer und im Dezember längst verschrumpelt, wenn sie nicht aus wärmeren Regionen importiert sind. Früher gab es allerdings sogenannte Winteräpfel, die kleiner und erst in der kalten Jahreszeit genießbar waren. Dennoch ist eine direkte Linie vom mittelalterlichen Paradiesapfel zur Christbaumkugel des 19. Jahrhunderts nur indirekt zu belegen.



Vom Paradiesapfel zur Christbaumkugel? Foto: Benjamin Schwärzler





Lange Zeit waren die Bäume oder Zweige gar nicht geschmückt, erklärt Felicitas Höptner, die Leiterin des Weihnachtsmuseums. Die ersten Berichte von dekorierten Bäumen nennen alles Mögliche, nicht nur Äpfel. In Goethes "Werther" finden sie beispielsweise Erwähnung, in den meisten frühen Berichten ist auch von anderem Baumbehang die Rede. Oft waren es essbare Ornamente aus Teig oder Zucker, auch vergoldete Nüsse und Dörrpflaumen wurden aufgehängt. Nach Weihnachten wurde der Baum dann "geplündert". Auch heute noch gibt es Baumschmuck aus Schokolade oder Lebkuchen mit Aufhängern daran. Nicht essbarer Schmuck war anfangs meist aus Papier oder Rauschgold, einer Messingfolie, später auch Wachs und Metall. Schmuck aus Glas wurde erst zum Verkaufsschlager, als die technischen Voraussetzungen entstanden, günstigen Christbaumschmuck aus dem zerbrechlichen Material herzustellen.

Lauscha im Thüringer Wald wurde zur Wiege der Christbaumkugel. Hier gab es schon seit dem 16. Jahrhundert Glashütten, denn Brennholz, Wasser und Quarzsand, wichtige Voraussetzung für die Glasbläserei, waren in großen Mengen vorhanden. Natürlich darf auch hier eine Legende nicht fehlen. Sie erzählt, wie es dazu kam, dass dort auch Baumschmuck für Weihnachten entstand. Ein armer Glasbläser – sie waren eigentlich alle arm – besaß nicht genug Geld, um seinen Kindern einen Baum mit Zuckerzeug und Dörrobst zu schmücken. Da er aber die nötigen Werkzeuge hatte, stellte er einfach Früchte aus Glas her, die er an die Zweige hängte.

Lesen Sie dazu auch

Und wieder Ausbeutung

In Wirklichkeit, so beschreibt Siebenbach, ist die Tradition aus zwei Quellen entstanden: einerseits die Produktion von dickwandigen Glasfrüchten und Kugeln zur Dekoration nicht nur für Weihachten, andererseits die Herstellung von Glasperlen in Heimarbeit. Zwei Erfindungen begünstigten die Herstellung von Glasschmuck in großen Mengen: der gasbetriebene Bunsenbrenner, der ab 1867 zum Einsatz kam, und die Verspiegelung mit Silbernitrat, die der Chemiker Justus von Liebig 1870 entdeckte. Vorher wurde eine bleihaltige Legierung verwendet, was die Lebenserwartung der Glasbläser fatal verkürzte. Dieses Verfahren wurde 1895 verboten. Mit dem Bunsenbrenner konnten höhere Temperaturen erzeugt und somit größere, dünnwandige Objekte hergestellt werden.

Sämtliche Arbeitsschritte vom Blasen der Formen über die Bemalung und Verzierung bis hin zu Verpackung des Schmucks wurden von Familien in Heimarbeit erledigt. Wie auch im Falle des erzgebirgischen Holzspielzeugs wurden die Hersteller mit Pfennigen abgespeist, während die sogenannten Verleger, die Zwischenhändler, gut daran verdienten. 1890 entdeckte der amerikanische Kaufhauspionier Frank Winfield Woolworth auf einer Europareise gläsernen Christbaumschmuck aus Lauscha und bestellte eine kleine Partie davon für seine"„Fünf-und-zehn-Cent"-Läden. Der Schmuck verkaufte sich bestens. Export in die Vereinigten Staaten wurde zur festen Einnahmequelle der deutschen Christbaumschmuck-Verleger und in den USA breitete sich eine weitere deutsche Weihnachts-Tradition aus. Wie im Rothenburger Weihnachtsmuseum zu sehen ist, bestellten amerikanische Kunden auch Glas-Figuren speziell für die USA, beispielsweise Indianerhäuptlinge oder damals beliebte amerikanische Comicfiguren.

Wenig Bibel, viel Propaganda

Auch wenn die Kugel der Klassiker unter den gläsernen Christbaumanhängern ist, so gab es von Anfang an eine breite Palette von Modellen. Figuren, die auf einen Baum passen, wie Früchte, Vögel, Tannenzapfen oder Nüsse gehörten genauso dazu wie solche, die in der Natur selten auf Zweigen zu finden sind wie Pilze, Fische oder Häuschen. Auch so seltsame und wenig weihnachtliche Motive wie Vögel in Anzug und Krawatte oder Tabakspfeifen wurden als Baumschmuck produziert und sind im Deutschen Weihnachtsmuseum ausgestellt – alles aus Glas. Interessanterweise finden sich kaum christliche Motive am Christbaum. "Der religiöse Aspekt von Weihnachten war zwar sehr präsent, aber er wurde in der Kirche und in der Schule vermittelt", so Höptner. "Der Baum aber gehört zum familiären Bereich und sollte vor allem festliche Stimmung vermitteln." Die im engeren Sinne weihnachtlichen Symbole, die am Baum hängen, sind nicht religiöser Natur: Glöckchen, Nüsse, Schnee- und Weihnachtsmänner, Sterne. Nur die Engel haben es aus der Bibel an den Baum geschafft.

Weder der technische Fortschritt noch die politische Propaganda machten von dem Weihnachtsbaum halt. Schon früh hängten sich die Menschen in Deutschland Zeppeline an den Tannenbaum, später Autos, im Ersten Weltkrieg auch Kugeln mit dem Eisernen Kreuz, Jagdflugzeuge, Köpfe des Kaisers und seiner Feldherren und sogar Bomben aus Glas. Während die Menschen im Kaiserreich aus eigenem Antrieb den vaterländischen Schmuck aufhängten, hatten die Nazis später mit ihren germanischen Jul-Ornamenten weniger Erfolg. Es scheint, dass die nachdrücklich propagierten Glaskugeln mit Runen und Hakenkreuzen vor allem bei öffentlichen Feiern verwendet wurden. Nach dem Krieg wurden sie in großen Mengen vernichtet. In manchen Ländern ist es heute noch üblich, den Baum mit der Nationalflagge zu schmücken, ohne dass damit ein besonderer Patriotismus zur Schau gestellt werden soll. In Schweden beispielsweise finden sich Girlanden aus blau-gelben Fähnchen oder Kugeln in den Nationalfarben an vielen Christbäumen.

Maiskolben für den Generalsekretär

Auch in der Sowjetunion, wo der Weihnachts- zum Neujahrsbaum wurde, erhob die Partei Anspruch auf dessen Gestaltung. Rote Sterne, Kugeln mit Hammer und Sichel oder Porträts von Lenin und Stalin waren bereits in den 1930er Jahren im Sortiment. Unter Generalsekretär Nikita Chruschtschow, der besessen war von der Maispflanze als "Königin der Felder", gab es gläserne Maiskolben als Baumschmuck, später kamen Satelliten und Kosmonauten im Raumanzug hinzu. Ein typisch sowjetischer Christbaumschmuck, dem seine Herkunft auf den ersten Blick nicht anzusehen ist, zeigt eine Uhr, deren Zeiger auf fünf vor zwölf stehen. Dieses Symbol steht für das neue Jahr, das bald anbrechen soll. Auch im heutigen Russland ist Weihnachten ein kirchliches Fest ohne familiäres Brauchtum, während das sowjetische Neujahr mit Sekt, Geschenken, geschmücktem Tannenbaum und Väterchen Frost nach wie vor sehr beliebt ist.

Wer heute in der Adventszeit Baumärkte und Boutiquen nach Christbaumkugeln absucht, findet neben den klassischen Motiven auch Ungewöhnliches wie Totenköpfe, Eiswaffeln, Hamburger, Fußbälle oder Bierkrüge, ja sogar nackte Weihnachtsmänner und -frauen. Es gibt Kugeln, die mit mehr oder weniger lustigen Sprüchen verziert sind, und solche mit dem Logo des Lieblingsvereins. Alle, die das für unpassend halten, seien auf die Erkenntnisse der Weihnachtsexpertinnen Felicitas Höptner und Claudia Siebenbach verwiesen: Sobald es losging mit dem industriell gefertigten Glasschmuck kamen die Menschen auf die verrücktesten Ideen.

Das Weihnachtslied zum Thema:

Nicht alle Weihnachtslieder sind künstlerisch hochwertig. Besonders üble Exemplare der Gattung habe ich zum Thema "Christbaumschmuck" oder "Christbaumkugel" gefunden. Dagegen ist Wolfgang Petrys Version einer uralten Parodie von "Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen" noch eine Perle.

Morgen erklingt der unheimliche Ruf der Eule – aber keine Angst, der Vogel ist nicht gefährlich, und er passt bestens zu Weihnachten.