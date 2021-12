Türchen 13: Lichtes und dunkles Brauchtum

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Die Kerze

Heute ist der 13. Dezember, der Tag der heiligen Lucia. Der Name kommt von dem lateinischen Lux für Licht und passt damit hervorragend in die Weihnachtszeit. Im Dunklen eine Kerze anzuzünden ist romantisch und sehr symbolisch, ganz besonders natürlich, wenn die Nächte lang und die Tage kurz sind. Für Christen steht das Anzünden der Kerze im Advent und zu Weihnachten für die Hoffnung, die sich mit Jesu Geburt verbindet. Schließlich sagt dieser „ich bin das Licht der Welt“. Auch die Juden feiern in dieser Zeit ein Lichtfest, Chanukka, bei dem das Anzünden von Kerzen eine zentrale Rolle spielt.





Das Licht in der Dunkelheit, gespendet von einer Kerze. Foto: Christoph Kölle (Symbolbild)

Ich gebe es zu – inzwischen haben wir elektrische Kerzen am Baum – völlig unromantisch, aber sicher. Dort wo unser Baum steht, befinden sich Vorhänge in nächster Nähe. Auf die Dauer war es mir zu anstrengend, immer auf die Kerzen zu schielen, die nur wenige Zentimeter von dem Stoff entfernt brennen. Das ist auch nicht besonders romantisch.

Licht als Luxus

„Sankt Lucia kürzt den Tag, soviel sie ihn nur kürzen mag“ hieß es vor der gregorianischen Kalenderreform, als der 13. Dezember noch der kürzeste Tag des Jahres war. Damals war die Kerze eine der wenigen Lichtquellen, mit deren Hilfe die Menschen nach Einbruch der Dunkelheit überhaupt noch etwas sehen konnten. Es gab Fackeln, Kienspäne, Öllampen, offenes Feuer, aber die haben alle ihre Tücken, während die Kerzen vergleichsweise sauber, sicher und einfach zu handhaben sind. Allerdings waren sie auch teuer. Kerzen waren immer etwas Besonderes und auch heute verwenden wir Kerzen vor allem zu feierlichen Anlässen: auf dem Geburtstagskuchen, in der Kirche, beim festlichen Abendessen oder beim romantischen Candlelight-Dinner zu zweit. Kerzen begleiten uns von der Taufe bis zum Tod und darüber hinaus. Auch auf den Gräbern werden zu Allerseelen Grablichter angezündet.

In der Weihnachtszeit hat die Kerze Großeinsatz. Auch wenn sie auf dem Baum immer mehr durch elektrische Birnen ersetzt wird, auf dem Adventskranz und in Windlichtern kommt sie immer noch zum Einsatz.

Die Gaben der Bienen

Bei Kerzenschein um den Adventskranz sitzen und Lebkuchen genießen, das gehört zu den vorweihnachtlichen Freuden. Früher kamen Kerzen und Lebkuchen aus ein und derselben Hand. Die Zunft der Lebzelter und Wachszieher verarbeiteten die beiden Rohstoffe, die die die Bienen liefern, Wachs und Honig. Beides war im Mittelalter ein begehrtes Handelsgut. Honig war leichter zu haben als der von weither importierte Zucker, Wachs wurde vor allem für die in der Kirche und in vornehmen Häusern verwendeten Kerzen gebraucht. Für die weniger Begüterten gab es die sogenannten Unschlittkerzen, die aus Talg, also Rinderfett bestanden. Diese stanken und rußten fürchterlich.





Traditionell schwimmen am 13. Dezember Luzien-Häuschen in Donauwörth in der Wörnitz. Foto: Flora Anna Grass

Im 18. Jahrhundert entdeckten die Menschen einen neuen tierischen Rohstoff: Walrat. Kerzen aus dieser schleimigen Flüssigkeit, die man zunächst für Sperma des Wals hielt, brannten heller als Bienenwachkerzen und wurden zum Luxusgut. Walrat ist eine fett- und wachshaltige Substanz aus der „Melone“, einem Organ im Kopf des Pottwals. Die vermeintlichen Schätze in seinem Köper wurden dem intelligenten Säugetier, das über 20 Meter lang und über 50 Tonnen schwer werden kann, zum Verhängnis. Wegen des vielfältig nutzbaren Fettes und anderer begehrter Bestandteile mussten so viele Pottwale ihr Leben lassen, dass er heute zu den gefährdeten Arten zählt.

Als Kerzen Massenware wurden

Im 19. Jahrhundert untersuchten Chemiker Öle und Fette und lernten, aus Palmöl Stearin und aus Erdöl Paraffin zu gewinnen. Damit war ein Weg gefunden, Kerzen billig und in großen Mengen zu produzieren. Eine der vielen technischen Voraussetzungen für Verbreitung der weihnachtlichen Lichterbräuche. Zuvor waren Kerzen auf dem Weihnachtsbaum etwas für wohlhabende Häuser. Liselotte von der Pfalz berichtet in einem ihre Briefe aus dem Jahre 1708 von einem mit Kerzen geschmückten Buchsbaum. Goethes Romanheld Werther bewundert im Hause seiner angebeteten Lotte den “aufgeputzten Baum mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln”. Das 1774 erschienene Werk gilt als eine der ersten Erwähnungen des Weihnachtsbaums in der Literatur überhaupt. Auch in E.T.A. Hoffmanns 1816 erschienener Weihnachtserzählung vom Nussknacker erstrahlt der Weihnachtsbaum im hellen Kerzenlicht. Solche Berichte bedeuten aber nicht, dass sich alle solchen Luxus leisten konnten.

Lichterbrauch - nicht nur an Heilig Abend





Lichterbrauchtum hat nicht nur an Heiligabend seinen Platz. sondern gerade auch am heutigen Tag der Lichtbringerin, der heiligen Lucia. In Schweden ist der Lucia-Tag ein großer Feiertag. Dort sammeln sich Mädchen in langen weißen Kleidern zu einer Prozession, die von einer Lucia abgeführt wird. Diese trägt einen Kranz aus brennenden Kerzen auf dem Kopf. Was heute über Schweden hinaus im nordischen Raum gefeiert wird, war noch vor etwas mehr als hundert Jahren ein regionaler Brauch in Westschweden. Die Ethnologin Kerstin Risse hat untersucht, wie aus ländlichen Sitten in den 1920er Jahren ein von den Medien organisiertes und beworbenes gesamtschwedisches Spektakel wurde, an dem sogar Nobelpreisträger teilnehmen. Diese werden beispielsweise am Morgen der Verleihung von einer Lucia geweckt, wenn sie das wünschen. Brauchtum entwickelt sich sprunghaft und unberechenbar. Das zeigt auch die Tatsache, dass ein neapolitanisches Volkslied voll südländischer Glut über eine Insel namens Santa Lucia im winterlichen Schweden zur Hymne der Lucia-Umzüge geworden ist.

Es ist nicht klar, in wieweit das skandinavische Brauchtum tatsächlich mit der heiligen Lucia von Syrakus zu tun hat oder einfach das Licht feiert. Die Namensgeberin soll im dritten Jahrhundert gelebt haben. Sie gehört wie Barbara zu den spätantiken Märtyrerinnen, die angeblich von bösen Heiden ihres festen Glaubens wegen in den Tod geschickt wurden. Unter anderem heißt es in ihrer Legende, sie habe sich ihre Augen herausgerissen und diese ihrem Verlobten geschickt. Sie wollte nicht heiraten, sondern lieber ohne Augenlicht Jungfrau bleiben, zur höheren Ehre des Herren. Allerdings soll Maria, gerührt von so viel Eifer, ihr ein neues Paar Augen geschenkt haben. Als ein römischer Präfekt die keusche Lucia in ein Bordell einweisen wollte, schafften nicht einmal 1000 Männer und ein Ochsengespann, sie an diesen sündigen Ort zu transportieren. Trotz dieser phantasievollen Legenden sind Historiker aufgrund verschiedener Indizien zu dem Schluss gekommen, dass die heilige Lucia vielleicht wirklich gelebt hat.

Der Müßiggang wird bestreift, der Fleiß belohnt

In Bayern wurden in früheren Zeiten am Tag der standhaften Heiligen ebenfalls Lichterbräuche gepflegt. In Fürstenfeldbruck beispielsweise bauten Kinder Papierschiffchen mit Kerzen darauf und setzen diese am 13. Dezember auf die Amper. Im Alpenland ist auch die „Schiache Luz“ bekannt, eine Schreckgestalt, die faule und schlampige Menschen straft, was vom Abschneiden der Zunge bis zum Aufschlitzen des Bauches und dem Herausreißen der Gedärme reichen kann.

Manche Volkskundler stellen diese bedrohliche Spukgestalt in eine Reihe mit Frau Perchta, Frau Holle und anderen sagenhaften Figuren, die die dunkle Zeit des Jahres bevölkern und die den Müßiggang bestrafen und den Fleiß belohnen. Gerne werden solche Gestalten als Überreste uralter Kulte dargestellt. Der Autor Gerald Huber meint jedoch: „Wirklich heidnischen Ursprungs – wie früher, vor allem in den germanenseligen Zeiten des 19. und 20. Jahrhunderts oft vermutet wurde – sind diese Geschichten alle nicht. Auch wenn sie selbst manchmal vorgeben, sie handelten von dunklen Mächten – bei Licht betrachtet steht zuallererst das Feiern im Vordergrund, der große Spaß, zudem eben manchmal auch ein kleiner Schrecken gehört.“ Da ist etwas dran. Egal ob Römer oder Germane, ob Jude, Christ oder Heide – ohne ein bisschen Angst vor dem unheimlichen Treiben vor der Tür ist die warme Stube nicht so heimelig und ohne Dunkelheit strahlt das Licht der Kerze nicht so hell.

Das Weihnachtslied zum Thema: Santa Lucia

Natten går tunga fjät („Die Nacht geht mit schweren Schritten“) ist das bekannteste schwedische Lucia-Lied. Es stammt eigentlich aus Neapel. Der Komponist Teodoro Cottrau. zeichnete es 1849 nach alten Motiven auf.

