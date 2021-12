Türchen 16: Wir sind alle Weihnachtsmänner

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Die Zipfelmütze.

Kommt man automatisch in Weihnachtsstimmung, wenn man sich eine rote Zipfelmütze mit weißem Bommel aufsetzt? Viele Menschen scheinen dieser Meinung zu sein und gehen mit dem neckischen Kopfschmuck auf den Christkindelmarkt oder die Weihnachtsparty der Abteilung. In manchen Geschäften und Restaurantketten wird im Advent das Personal damit ausgestattet und Astronauten auf der Internationalen Raumstation setzen sie gerne zu den Festtagen auf. Dies ist jedoch eine relativ neue Erscheinung. Nicht die Raumstationen, die gibt es schon seit den 1970er Jahren. Nein, ich meine die Mode, sich im weihnachtlichen Alltag das Mützchen aufzusetzen, auch wenn man nicht als Weihnachtsmann unterwegs ist. Der Trend kam natürlich aus Amerika und irgendwann Ende der 1980er Jahre liefen auch bei uns plötzlich ganz normale Menschen mit Weihnachtsmützen durch die Straßen. Zunächst fanden das einige befremdlich, typisch amerikanisch eben. Auch mir ging das anfangs so. Ja, auch ich war mal ein Weihnachtspurist und lehnte alle US-Bräuche als geschmacklosen Kommerzkram ab. Inzwischen bin ich da viel entspannter. Bräuche kennen keine Grenzen und breiten sich umso weiter aus, je mehr sie das Zeug dazu haben, den Menschen Spaß zu machen. Wenn sich jemand an so einer Mütze freut - bitte. Ich muss sie ja nicht aufsetzen.

Inzwischen tragen nicht nur Menschen die rote Zipfelmütze. In der Weihnachtszeit werden Tiere und Denkmäler damit geschmückt und im Internet werden sie allen möglichen Kreaturen mit Photoshop auf den Kopf retuschiert. Jede beliebige Figur, der eine solche Mütze aufgesetzt werden kann, lässt sich als Weihnachtsdeko verkaufen. Ich bin bei einer flüchtigen Google-Recherche auf Totenköpfe, Aliens und Zombies gestoßen.

Ein Pin-up-Künstler malt Santa Claus

Der Trend mit rote Weihnachtsmütze ist eine Reminiszenz an den amerikanischen Santa Claus. Wenn dieser auch keine Erfindung von Coca-Cola ist, so hat der Getränkehersteller doch viel dazu beigetragen, das Bild vom bärtigen Mann im roten Gewand international zu verbreiten. Die pelzbesetzte Zipfelmütze gehört dazu. Geschaffen hat diese Ikone der Werbegrafiker Haddon Sundblom, der seit den 1930er Jahren für Coca-Cola die weihnachtlichen Werbeplakate gestaltete. Sein Modell, Lou Prentiss, war ein älterer Auslieferungsfahrer der Firma mit entsprechender Statur. Sundblom war daneben auch ein erfolgreicher Pin-up-Künstler und sein letztes Werk war im Jahr 1972 das Dezember-Titelbild für den Playboy. Sein Modell (dieses Mal nicht Lou Prentiss, sondern weiblich, jung, nur mit einem roten Überwurf angetan) schmückte eine rote Santa-Claus-Mütze. Bevor Coca-Cola und das Multitalent Sundblom das Bild vom Weihnachtsmann normierten, trugen Santa und seine Kollegen in anderen Ländern ganz unterschiedliche Kopfbedeckungen. Häufig waren es Pelzmützen, aber auch eine spitze Kappe, wie beispielsweise Gartenzwerge sie auf dem Schädel haben, ist auf alten Darstellungen häufiger zu sehen. Die Farbe konnte braun, grün, violett oder blau sein. In Deutschland hat sich die Figur des Weihnachtsmannes vermutlich aus einer Zeichnung des Münchner Künstlers Moritz von Schwind entwickelt, der 1847 den "Herrn Winter" malte. Diese Verkörperung der kalten Jahreszeit hält einen erleuchteten Christbaum in der Hand und ist mit einer Kutte bekleidet, deren spitz zulaufende Kapuze mit Stechpalmen geschmückt ist. Vielleicht hatte sich Schwind bei englischen Bildern von "Father Christmas" inspiriert. Diese ziemlich alte Personifizierung von Weihnachten trägt häufig einen Kranz aus immergrünem Laub auf dem Kopf, es gibt aber auch frühe Darstellungen mit einer Kappe, die der des modernen Weihnachtsmannes ziemlich ähnlich sieht.

Warum entstanden im 19. Jahrhundert in vielen Ländern neue Gabenbringer-Figuren? In dieser Zeit nahm das Weihnachtsfest die Form an, die wir heute kennen. Eine Feier der engeren Familie, in deren Mittelpunkt die Geschenke für die Kinder stehen und bei der die Geburt Christi eine immer geringere Rolle spielt. Während noch Ende des 18. Jahrhunderts die Eltern offen als die Schenkenden auftreten, wuchs das Bedürfnis nach einer nicht zur Familie gehörenden Figur, die die Gaben verteilt und dafür als Gegenleistung nur gutes Betragen erwartet. Eine Autoritätsperson, die die pädagogischen Bemühungen der Eltern unterstützt. Das kann das Christkind sein, aber auch eine nicht religiös gebundene mystische Figur wie der Weihnachtsmann.

St. Nikolaus und seine Nachahmer

Der Urahn dieser Gestalten ist der heilige Nikolaus. Er brachte an seinem Festtag, dem 6. Dezember, den Kindern schon im Mittelalter Geschenke. Zwar drängte Martin Luther ihn an den Rand, in dem er den Vorabend der Geburt Christi zum Tag der Bescherung machte, aber über die Hintertür kam der Heilige doch wieder ins Spiel. Bei „Santa Claus“, der in Amerika auch "Saint Nick" genannt wird, ist die Abstammung eindeutig, aber auch der Weihnachtsmann und seine Kollegen tragen Züge des Bischofs. Die rote Kleidung könnte jedenfalls seinem Ornat nachempfunden sein. In einem wesentlichen Detail aber unterscheiden sich der Kirchenmann und seine weltlichen Kollegen – die Kopfbedeckung ist eine andere. Auch wenn die rote Zipfelmütze oft als "Nikolausmütze" bezeichnet wird, den Bischof ziert sie nicht. Auf seinem ehrwürdigen Haupt trägt er eine Mitra.

Diese Konfusion bezüglich Nikolaus und Weihnachtsmann ist schon recht alt. In seinem Struwwelpeter von 1844 lässt der Autor Heinrich Hoffmann auch einen "Nikolas" auftreten, der rassistische Lausbuben bestraft. Dieser Nikolas ist gekleidet wie ein Weihnachtsmann, inklusive der roten Zipfelmütze. Brauchtum entwickelt sich eben wie es will, an allen Ecken gibt es Überschneidungen und überraschende Wendungen. Schon darum lohnt es sich nicht, ein Weihnachtspurist zu sein.

Das Beste vom Stier auf dem Kopf

Die Mütze selbst aber könnte noch älter sein als Weihnachtsmann und Nikolaus. Weihnachtsexperte Manfred Becker-Huberti gehört zu den Wissenschaftlern, die sie auf die sogenannte "Phrygische Mütze" der Antike zurückführen. Diese Kopfbedeckung hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Ursprünglich wurde sie aus dem Hodensack eines Stiers samt dem umgebenden Fellpartien gefertigt. Man glaubte in alten Zeiten, die Kraft eines Lebewesens übertrage sich auf den, der es bezwingt, verzehrt und sich mit seinen Überresten schmückt. Das indogermanische, in Anatolien siedelnde Volk der Phryger hat die Mütze eingeführt. Später wurde sie zum Erkennungszeichen der antiken Perser, auch die legendären Amazonen sollen sie sich aufgesetzt haben. In Frankreich wurde sie als Jakobinermütze bekannt. Während der französischen Revolution ging man fälschlich davon aus, dass die Kopfbedeckung im alten Rom von den freigelassenen Sklaven getragen wurde. Dieser Irrtum machte die Phrygische Mütze zum Symbol republikanischen Geistes. Ein interessanter Weg für ein Kleidungsstück, doch er führt das Skrotum des Stiers nicht zwingend auf den Kopf des Weihnachtsmannes. Der ist schließlich weder ein Revolutionär noch eine Kriegerin und auch die Manneskraft des Stiers gehört nicht zu seinen hervorstechenden Eigenschaften.

Könige tragen Zipfelmützen

Was verbindet die Mütze dann mit Weihnachten? Zum Beispiel die heiligen drei Könige, in der Bibel eigentlich Weise aus dem Morgenland. Sie tragen auf spätantiken Darstellungen die Phrygische Mütze, die sie als Perser ausweist. Auch Mithras, ein angeblich persischer Gott, der in Rom um die Zeitenwende verehrt wurde, wurde diese Kopfbedeckung abgebildet. Manche sehen in seinem Kult, in dem das Töten eines Stiers, die Sonne und die Wiedergeburt eine Rolle spielen, als Vorform des Weihnachtsfestes. Ob Haddon Sundblom und andere Künstler, die das Bild des modernen Weihnachtsmannes prägten, das alles wussten? Oder haben sie sich an Bildern von Zwergen orientiert? Santa Claus wird in seiner frühen Beschreibung durch Clement C. Moore aus dem Jahr 1823 als ein proletarisch anmutender Gnom geschildert. Da es im Winter kalt ist, muss der Weihnachtsmann sich mit irgendetwas das kahle Haupt schützen und dafür gibt es nicht so viele Optionen. Die Zipfelmütze war früher, jenseits von antiken Deutungen, vor allem ein Kennzeichen der Unterschicht. Herren trugen Hüte, Knechte Mützen. Dass Sundblom und die Werbemacht von Coca-Cola letztlich die Zipfelmütze zur kanonischen Kopfbedeckung machten, mag ein Zufall sein. Es könnten aber auch Vorstellungen von einem Diener höherer Mächte eine Rolle spielen, ähnlich wie bei deutschen Knecht Ruprecht.

Schlechte Zeiten für Weihnachtspuristen

Wie dem auch sei, hätten sich Sundblom und Kollegen für die Pelzmütze oder gar die Mitra entschieden, dann gäbe es heute vermutlich keine Weihnachtsmützenträger in der Öffentlichkeit. Eine aus billigster Kunstfaser hergestellte rote Zipfelmütze ist leichter zu beschaffen darüber hinaus viel eindeutiger als eine teure Pelzmütze und mit der liturgischen Kopfbedeckung eines Bischofs herumzulaufen ist auch nicht jedermanns Sache.

Mit der Zipfelmütze auf Kopf von jedermann und jederfrau wären wir wieder beim uralten Prinzip der Aneignung fremder Kräfte. Zwar verleiht das rote Stück Stoff sicher nicht die Stärke eines Stiers, aber zumindest ein kleines bisschen von der Autorität des Weihnachtsmannes. Er ist damit nicht mehr die geheimnisvolle Person, die einmal im Jahr erscheint und seine Gaben beschert. Er ist einer von uns, wir sind wie er. Brauchtum entwickelt sich eben ständig weiter und passt sich dem Zeitgeist an. Auch dies ein Grund, kein Weihnachtspurist zu sein.

Das Weihnachtslied zum Thema: Santa’s Hat

Eine Zipfelmütze zu besingen, das scheint keine Herausforderung zu sein, der sich viele Musiker gerne stellen. Trotzdem habe ich dazu etwas gefunden. Nun ja, unter dem Weihnachtsbaum werde ich es mir nicht anhören…

