Türchen 17: Der harmonische Klang der Hoffnung

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Die Glocken.

Die französische Sängerin Edith Piaf gehört nicht zu den Interpreten, die man mit Weihnachten in Verbindung bringt. Sie hat jedoch in ihrem Repertoire ein todtrauriges Lied, das vom Heiligabend der Straßenkinder erzählt. An diesem Abend dürfen sie draußen in der Kälte herumlaufen und zusehen, wie andere feiern, bis sie schließlich erfrieren. Am Schluss erklingen Glocken, so, als ob doch noch so etwas wie Hoffnung für die Kleinen bestünde. Piaf kannte das Leben der Armen und Ausgestoßenen nicht nur aus Büchern.

Sie selbst hatte sich aus schwierigsten Verhältnissen auf die großen Bühnen hochgearbeitet. Die große Chansonette hat auch ein Lied gesungen, in dem Glocken eine zentrale Rolle spielen, allerdings ist dies kein Weihnachtslied. Das "Lied von den drei Glocken" erzählt von Geburt, Hochzeit und Tod eines einfachen Mannes. Zu jeder Station seines Lebens läuten die Glocken. Mich hat es schon in meiner Jugend beeindruckt. Meisterhaft setzt der begleitende Chor, die "Compagnons de la Chanson", das Schwingen und Klingen der Glocken und das Vergehen der Jahre in Töne um.

Was Edith Piaf und Friedrich Schiller vereint

Friedrich Schiller hat in seinem Lied von der Glocke ähnliches besungen wie Edith Piaf und ihr Chor - nur viel länger. Ausführlich schildert er die Stationen des menschlichen Lebens, ihre Freuden und Gefahren, parallel dazu beschreibt er fachkundig die alte Kunst des Gießens. Ich spare mir, den komplizierten Vorgang hier wiederzugeben. Wen es interessiert, der lese bei Schiller nach. Der ewige Kreislauf von Geburt, Liebe und Tod aber, symbolisiert durch die Glocken, hat viel mit Weihnachten zu tun, und darum geht es hier schließlich.

Früher, als die allermeisten Menschen keine Uhren hatten, teilten Glocken den Tag ein. Sie riefen zum Gebet und warnten vor Feuer, Unwetter oder Überfällen. Bei Hinrichtungen läutete das Armesünder-Glöckchen. Überdies hoffte man auch, Böses mit Glockenläuten zu vertreiben. Zu freudigen Anlässen, beispielweise zur Geburt eines Thronfolgers, wurden im ganzen Lande die Glocken geläutet, zumindest im Märchen. Dass dies auch bei der Geburt Jesu der Fall war - auch er ja ein König - berichtet die Bibel nicht. Heute hingegen gehört der Klang kleiner und großer Glocken für uns zum Weihnachtsfest wie Stollen und Christbaum. Die großen rufen zur Christmette, die kleinen hängen am Baum und klingeln zart, wenn ein Lufthauch von Flügel des Christkinds sie streift. Am Schlitten des Weihnachtsmannes jingeln die Schellen und auf vielen Weihnachts-CDs für Heiligabend ist neben den Liedern das festliche Läuten bedeutender Kirchen zu hören. "Süßer die Glocken nie klingen" und "Kling, Glöckchen klingelingeling" sind Bestandteil des musikalischen Festtagsprogramms.

Glocken als Boten

Warum dann nicht in der Bibel? Im antiken Judentum spielen Schellen eher eine Nebenrolle. Zwar zierten sie die Gewänder der Hohepriester und erklangen zusammen mit anderen Musikinstrumenten in den Psalmen zum Lobe Gottes. Das waren aber eher kleine Exemplare, deren Ton nicht weit trug. Sie hatten nicht die Funktion der Verkündigung von Neuigkeiten und riefen die Gläubigen nicht zum Tempel. Im neuen Testament finden sie ebenfalls nur selten Erwähnung. Bei Lukas braucht es keine Glocken als Boten, in seiner Weihnachtsgeschichte überbringen Engel die Botschaften.

Die ersten Christen standen den Glocken skeptisch gegenüber. Sie sahen in ihnen ein Instrument, das Heiden zur Abwehr von Geistern einsetzten – also nichts, was ein wahrhaft Gläubiger braucht. Bestandteil des religiösen Lebens wurden die Glocken erst später. Zunächst in Ägypten, wo sie im dritten Jahrhundert in Klöstern zum Gebet riefen. Irische und später angelsächsische Mönche, die vom 6. bis zum 8. Jahrhundert im Frankenreich missionierten, zogen mit Handglocken durch die Lande. Ihr Läuten wurde zum akustischen Symbol des jungen Glaubens. "Wenn mein Wunsch bei Dir nicht schon angekommen ist, frage ich nochmals nach, ob Du mir eine Glocke sendest. Diese würde mir große Freude und Hilfe sein bei meiner Pilgerreise durch fremde Länder." So schrieb Bonifatius, der "Apostel der Deutschen", im Jahr 744 an den Abt seines Heimatklosters. Damals musste man Glocken noch von weither kommen lassen. Nicht einmal hundert Jahre später ordnete Karl der Große an, dass "alle Priester zu geeigneten Stunden des Tages und der Nacht die Glocken der Kirchen erklingen lassen, um dann die Gottesdienste zu feiern und die Völker zu unterweisen, auf welche Weise und zu welcher Stunde Gott zu verehren ist."

Eine weise Entscheidung - der Klang einer Glocke besteht aus vielen verschiedenen Tönen, die harmonisch zusammenklingen. Wenn mehrere Glocken gemeinsam läuten, dann kann es einem wie Himmelsmusik vorkommen. Die Kunst, große, wohlklingende Glocken zu gießen, entwickelte sich über Jahrhunderte und erreichte in der Gotik ihre Vollendung.

Mephistos Club der Glockenfeinde

Nicht alle Menschen schätzen diese himmlischen Klänge jedoch. Vor allem, wenn sie (wie auch in unserer Pfarrei) schon um fünf Uhr morgens erschallen. Anfangs riss es uns jedes Mal aus dem Schlaf, inzwischen haben wir uns daran gewöhnt. Andere sind da weniger tolerant und stürzen sich in Prozesse mit zweifelhaften Erfolgsaussichten. Den bayerischen Kabarettisten Fredl Fesl inspirierte das zu seinem - weder weihnachtlichen, noch kirchenfrommem - Glockensong:

Bei dera Kirch is des der Wurm,

Da hängen d' Glock'n frei im Turm

Damit oam von dem frommen Klang,

Koa oanzigs Phon entgehen kann



Ich hab mich desweg'n wie sich's g'hört,

Glei bei verschiedene Stell'n beschwert

Doch überall ham's mir erklärt,

Dass Glock'nläuten niemand stört.

Goethes Mephisto hätte volles Verständnis für Fredl Fesl gehabt, wenn er ihn gekannt hätte. Der Geist, der stets verneint, fühlt sich von Glocken ebenfalls gestört.

Wer leugnets! Jedem edlen Ohr

Kommt das Geklingel widrig vor.

Und das verfluchte Bim-Baum-Bimmel

Umnebelnd heitern Abendhimmel,

Mischt sich in jegliches Begebnis

Vom ersten Bad bis zum Begräbnis,





Kein Wunder, gegen solche wie ihn wurden Glocken ja ursprünglich eingesetzt. Der uralte Glaube, dass unreine Geister sich hinwegheben müssen, wenn Glocken erklingen, hielt sich noch bis in die Neuzeit. Mit Freuden bemerkt der Dämon daher immer wieder, dass Faust, sein Opfer und Gegenspieler, von dem Klang ebenfalls irritiert ist. Zwar wird er durch Glockenläuten im letzten Moment vom Selbstmord abgehalten, aber er muss eingestehen: "Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube."

Hören ist nicht gleich glauben

Ähnlich wie Faust ging es auch dem amerikanischen Dichter Henry Wadsworth Longfellow. Er schrieb 1863, mitten im amerikanischen Bürgerkrieg, ein Gedicht über die Weihnachtsglocken. Am Festtag hört er, wie die Glocken den Frieden auf Erden verkünden, doch wenn er sich umsieht, erblickt er etwas anderes.

And in despair I bowed my head

There is no peace on earth I said

For hate is strong and mocks the song

Of peace on earth, good will to men

(Und voller Verzweiflung senkte ich mein Haupt / es gibt keinen Frieden auf Erden, sagte ich, der Hass ist stark und verhöhnt das Lied / von Frieden auf Erden und Wohlgefallen den Menschen.)

Aus dem Gedicht wurde später ein Weihnachtslied und es endet versöhnlich. Die Glocken läuten immer lauter und inniger, sie mahnen, das Gott nicht tot ist und auch nicht schläft. Das Gute wird siegen, das Böse muss weichen.

"Die Botschaft hör‘ ich wohl…", mag Faust sich da denken. Die Straßenkinder von Paris bibbern nach wie vor im Schnee und Fredl Fesl drückt sich ein Kissen auf die Ohren. Mephisto kichert. Selbst Schiller scheint der Ansicht zu sein, dass die Glocke nichts anderes ist als ein mechanischer Engel, ein Bote, der gute, aber auch schlechte Nachrichten bringt:

Dem Schicksal leihe sie die Zunge

Selbst herzlos, ohne Mitgefühl,

Begleite sie mit ihrem Schwunge

Des Lebens wechselvolles Spiel.

Und wie der Klang im Ohr vergehet,

Der mächtig tönend ihr erschallt,

So lehre sie, dass nichts bestehet,

Dass alles Irdische verhallt.

Hat Mephisto also gewonnen? Ist das Böse gegen die Kraft der Glocken immun geworden?

Gerade verzweifelte Menschen berichten vom Trost, denen der Klang von Glocken ihnen spendete: "Es ist merkwürdig, was für eine Gewalt die Glocken über den Menschen haben und wie eindringlich sie sein können", notierte der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonnhoeffer 1943 in Gestapo-Haft. "Es verbindet sich so vieles aus dem Leben mit ihnen. Alles Unzufriedene, Undankbare, Selbstsüchtige schwindet dahin. Es sind lauter gute Erinnerungen, von denen man wie von guten Geistern umgeben ist." Auch Anne Frank berichtet in ihrem Tagebuch über das Läuten der Glocke, die sie in ihrem Versteck hörte: "Mir hat es sofort gefallen, und besonders nachts ist es so etwas Vertrautes." Die Glocken haben diese Menschen nicht vor dem Tode gerettet, aber sie haben ihnen einige Zeit lang Geborgenheit gegeben.

Die Glocke mag ein lebloses Stück Metall sein, aber eines, das von Meistern kunstvoll zu einem Klangkörper geformt wurde. Wie alle Symbole der Weihnachtszeit kann sie das sein, was wir in ihr sehen beziehungsweise hören. Für die einen eine Lärmquelle, für andere eine vertraute Begleiterin und für mache Verkünderin einer frohen Botschaft.

Morgen steigt uns Schweißgeruch in die Nase – der Duft des Schweißes ägyptischer Götter.