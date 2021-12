Türchen 4: Licht in ewiger Dunkelheit

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Der Bergmann

Ein Ausflug unter Tage gehörte früher bei uns zum Programm für die Weihnachtsferien. Wer im Großraum München aufgewachsen ist, kennt das. Es regnet, die Geschäfte sind geschlossen. Was machen wir? Warum nicht ins Deutsche Museum? Zu den eindrucksvollsten Abteilungen in diesem Wunderland der Technik aber gehört das Bergwerk. Als ich noch klein war, fürchtete ich mich in den dunklen Gängen. Kein Wunder – die realistisch nachgebauten Schächte, in denen die Arbeit mühselig und lebensgefährlich war; die vielen beklemmenden Details – ich erinnere mich auch heute noch mit Schaudern an die Grubenpferde, die große Teile ihres Lebens unter Tage verbringen mussten oder an die Kanarienvögel, die Bergleute in Käfigen als singende Sauerstoffmelder in die Schächte mitnahmen. Fielen die Vögelchen von der Stange hieß das: schnell nach oben, tödliche Gase breiten sich aus.

Hoher Stellenwert des Weihnachtsbrauchtums

Abgesehen von den winterlichen Museumsbesuchen, die vor allem dem Schmuddelwetter zwischen den Jahren geschuldet sind, scheint es kaum etwas weniger Weihnachtliches zu geben als ein düsteres, schmutziges, gefährliches Bergwerk.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Welch ein Irrtum! Ewige Dunkelheit und helles Licht, Angst und Hoffnung, Bedrohung und Rettung, waren für die Bergleute Teil ihres Alltags. Genau um diese Gegensätze aber geht es auch an Weihnachten. Im Winter sahen die Bergleute unter der Woche kaum je Tageslicht. Sie fuhren ein, wenn es dunkel war und wenn sie wieder nach oben kamen, ging die Sonne schon unter. Es ist nicht verwunderlich, dass Religion und besonders das Christfest mit seinem Lichterglanz einen hohen Stellenwert in ihrer Kultur hatten. Die Mettenschicht, die letzte Schicht vor Weihnachten ist ein alter bergmännischer Brauch, sie wird nach wie vor gefeiert und für Touristen inszeniert.

Zum Gedenken an die Heilige Barbara werden am 4. Dezember Zweige zum Beispiel von Kirschen geschnitten. Foto: Marion Nickig dpa

Der heutige 4. Dezember, der Tag der heiligen Barbara, ist fester Bestandteil unseres Weihnachtsbrauchtums. Barbara ist seit dem Mittelalter auch die wichtigste Schutzpatronin der Bergleute. In den europäischen Montanregionen ist das Barbarfest nach wie vor ein Höhepunkt im Jahreskreis, auch wenn, wie bei Weihnachten selbst, der religiöse Ursprung an den Rand getreten ist. In manchen Regionen des Rheinlands erhielten die Kinder am Barbaratag früher sogar Geschenke, so wie anderswo zu St. Nikolaus. In Österreich gab es für Bergleute am 4. Dezember Barbarabrot aus Pfefferkuchenteig.

Bergleute, oft auch Knappen genannt, waren nicht besonders wohlhabend. In der gesellschaftlichen Hierarchie waren sie eher am unteren Ende angesiedelt, aber sie waren doch etwas Besonderes: furchtlos, kräftig und erfinderisch. Ihre Kultur spielt darum heute noch eine Rolle. Zwar gibt es kaum noch Bergbau in Deutschland, aber ihre Traditionen leben fort, im Fußball beispielsweise, oder im weihnachtlichen Brauchtum.

Lesen Sie dazu auch

Erzgebirgische Kunst aus Holz

Hölzerne Knappen im festlichen „Berghabit“, mit weißen Hosen, schwarzen Jacken und grünen Schachthüten gehören zu den klassischen Figuren der erzgebirgischen Weihnachtswelt. Bei größeren Exemplaren ist auch das „Arschleder“ zu sehen, einer Art Schürze, die nicht vorne, sondern hintenherum getragen wird. Das weibliche Pendant zum Bergmann ist der Engel. Die Dame trägt oft eine Kopfbedeckung, die der des Bergmanns ähnelt, die allerdings rot oder golden gefärbt ist. Beide halten Kerzen in den Händen. Genau wie Schwibbögen und Weihnachtspyramiden spenden sie Licht und erzählen vom Leben der Menschen in einer kargen und gefährlichen Welt. In der Weihnachtszeit singt man im Erzgebirge eigene Lieder in Mundart und vermischt dabei folkloristische, weihnachtliche und bergbauliche Themen.

Auf machen Tonträgern mit Weihnachtsliedern aus dem Erzgebirge ist das Steigerlied genauso vertreten wie ein Lobgesang auf das Räuchermännchen oder das Heilig-Obnd-Lied, das angeblich längste Weihnachtslied überhaupt. Bei dessen erstmaliger Veröffentlichung schrieb der Herausgeber: „Unter den Proletariern (im Erzgebirge gebe es) eine Menge sonderbarer Gebräuche und das Familienleben bezeichnender abergläubischer Gebahrungen, besonders zur Weihnachtszeit, denen man in folgendem Liedchen begegnet...“

Alles kommt vom Bergwerk her

Foto: dpa | Jan Woitas





Das Erzgebirge hat seinen Namen wegen des Silbers und der anderen Metalle erhalten, die hier seit dem Mittelalter abgebaut wurden. Im Jahr 1168 erhob sich in Sachsen zu ersten Mal das „Berggeschrey“. Die Kunde von den Silberfunden lockte Bergleute aus anderen Gegenden in die unwirtliche und für die Landwirtschaft ungeeignete Region. „Wo eyn man ercz suchen will, das meg her thun mit rechte“ verkündete der Markgraf von Meißen. Ende des 15. Jahrhunderts ertönte ein noch lauteres Berggeschrey und lockte noch mehr Menschen nach Sachsen. Man kann sich das wie den Goldrausch in den USA vorstellen. Von überallher kamen abenteuerlustige Glücksritter, um reich zu werden. Die meisten von ihnen fanden lediglich harte Arbeit und nicht selten einen frühen Tod. An Nussknacker und Räuchermännchen dachte damals noch keiner. Das änderte sich, als der Bergbau mit Beginn des 19. Jahrhunderts allmählich immer unrentabler wurde. In der Region gab es zu dieser Zeit nicht allzu viele Erwerbsmöglichkeiten. Der im Bergbau unerlässliche Rohstoff Holz war nach wie vor im Übermaß vorhanden. Also verlegten sich einige Bergleute auf das Schnitzen von Spielzeug. Doch ihr Leben wurde damit kaum leichter.

Ausbeutung und Kinderarbeit

Due heute weltweit bekannten weihnachtlichen Dekorationsstücke waren nicht die einzigen Produkte erzgebirgischer Handwerkskunst. Holzspielsachen aller Art waren im 19. Jahrhundert beliebte Geschenke für Kinder – Soldaten, Bauernhoftiere oder eine Arche Noah fanden sich auf vielen Gabentischen. Gedrechselt wurden sie vor allem im Mittleren Erzgebirge, in Heimarbeit in großer Stückzahl und von der ganzen Familie verarbeitet und bemalt. Die Materialien hatte sie aus eigener Tasche zu bezahlen. Ein Mitglied, häufig die Frau, musste die fertigen Waren auch noch in der Kraxe zu den „Verlegern“ genannten Zwischenhändlern bringen und dabei oft weite Wege zurücklegen. Die Verleger speisten die Produzenten mit Pfennigen ab. „Es darf nie vergessen werden, dass in der Heimarbeiterstube Kinder für Kinder arbeiteten“, schreibt die Volkskundlerin Ingeborg Weber-Kellermann. „Dass sich zwei Welten gegenüberstanden, wobei in der einen das Spielzeug unter dem Weihnachtsbaum ein Kinderherz beglückte – und in der anderen das gleiche Spielzeug nur Arbeit bedeutete…“ Im westlichen Erzgebirge, wo der Bergbau noch länger für ein geregeltes Einkommen sorgte, schnitzen die Menschen weihnachtliche Figuren für den Eigenbedarf. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde auch Weihnachtsschmuck in Serie hergestellt.

Heute ist Holzspielzeug hochwertige Ware und auch die weihnachtlichen Figuren aus dem Erzgebirge haben ihren Preis. Kein Wunder, dass inzwischen billige Kopien aus China auf den Markt drängen.

Erfindergeist für Weihnachtsfreude

Der Bergbau, der uns heute archaisch und primitiv erscheint, war jahrhundertelang eine Hochtechnologiebranche. Um an die wertvollen Bodenschätze zu kommen und diese zu Tage zu fördern, mussten sich die Menschen viel einfallen lassen. Über die zahlreichen dabei eingesetzten technischen Innovationen könnte man ganze Bücher schreiben. Hier soll stellvertretend für die unglaublichen Herausforderungen, die zu bewältigen waren nur eine angesprochen werden: das Wasser. Ständig drang Wasser in die Schächte ein, und machte den Abbau unmöglich. Um es dort wieder herauszubekommen, wurden schon im Mittelalter aufwändige Konstruktionen erdacht.

Vielleicht waren die Handwerker im Erzgebirge deshalb so findig, wenn es darum ging, weihnachtliche Kunstwerke aus Holz durch sinnreiche Mechanismen zu vervollkommnen. Die berühmten Weihnachtspyramiden mit den Flügelrädern zum Beispiel, die sich durch die Wärme der Kerzen drehen. Sie ähneln in ihrer Form und Funktionsweise den im Bergbau eingesetzten Göpelwerken. Mit diesen kegelförmigen Konstruktionen aus Holz wurde die Kraft von Pferden oder des Wassers über eine Achse in den Schacht geleitet, um die Gruben frei von Wasser zu halten oder um die gewonnenen Bodenschätze nach oben zu fördern.

Mechanische Weihnachtsberge

Eines faszinierende und wenig bekannte erzgebirgische Tüftler-Tradition sind die Weihnachtsberge. Das sind mechanische Krippen, in denen bewegliche Figuren vor den Augen der Betrachter die Weihnachtsgeschichte lebendig werden lassen. Vorläufer dieser Landschaften waren die sogenannten Buckelbergwerke, Schaukästen, die einen Querschnitt durch ein Bergwerk zeigten. Berginvaliden bauten sich solche Modelle, schnallten sie sich auf den Rücken und besuchten damit Jahrmärkte und Schulen, wo sie gegen geringes Entgelt die Arbeit unter und über Tage erklärten. Auch die später entstehenden Weihnachtsberge zeigen neben dem biblischen Geschehen oft alltägliche Szenen aus dem Leben der Bergleute. Es gibt sogar ein Exemplar, bei dem Josef in Bergmannstracht zu sehen ist. Jahre und Jahrzehnte lang werkelten Enthusiasten wie Friedrich Nötzel aus Brünlos an Panoramen, auf denen von der Verkündigung bis zu Flucht nach Ägypten alle Stationen der Weihnachtgeschichte vor den Augen der Betrachter ablaufen. Nötzel begann 1907 mit erst 13 Jahren die Arbeit an seinem Weihnachtsberg. Für die ausgeklügelte Mechanik verwendete er Teile aus defekten Maschinen, alte Uhrwerke oder Speichen von Regenschirmen. Seine Figuren fahren nicht nur einfach von links nach rechts, sie führen komplizierte Bewegungen aus. Der tief gläubige Erbauer demonstrierte seine Weihnachtswelt selbst vor Publikum und erläuterte die einzelnen Szenen. Sein Berg war für ihn ein Mittel, die christliche Weihnachtsbotschaft zu verkünden.

Nötzel war kein Bergmann, sondern Strumpfwirker. Aber er kam aus einer Kultur, in der Menschen es gewohnt waren, mit handwerklichem Geschick, Beharrlichkeit und Improvisationstalent ihre kleinen und großen Ziele zu erreichen. Aus den rauen Bergleuten wurden Weihnachts-Handwerker, erzgebirgische Volkskunst ist zu einem festen Bestandteil des weihnachtlichen Brauchtums geworden. Da ist es nur folgerichtig, dass auch der Bergmann selbst zum weihnachtlichen Symbol wurde.

Das Weihnachtslied zum Thema: Kummt, Bargbrüder, fahrn mer aus

Im Sozialismus sind Bergleute der Adel des Proletariats und in der DDR wurde bergmännisches Brauchtum gefördert und gepflegt. Der erzgebirgische Künstler und Heimatdichter Werner Kempf (1925 – 1999) stellte das Lied in den 1960er Jahren nach alten Vorlagen zusammen.

Morgen passen wir besser auf, dass wir nicht in den Sack gesteckt werden. Das Risiko ist besonders groß für diejenigen unter uns, die nicht brav waren.