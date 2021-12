Türchen 5: Himmel und Hölle in einem

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Der Sack

Es gibt Menschen, denen geht der ganze Trubel in der Weihnachtszeit einfach nur auf den Sack. Zu anzüglich als Einstieg für eine Weihnachtskolumne, meinen Sie? Für Zartbesaitete gibt es eine beschönigende Erklärung für diese eigentlich eindeutige Redensart. Angeblich soll man früher Säcke zum Trocknen an der Grundstücksgrenze ausgelegt haben. Wenn jemand da drauftrat, dann ging er dem Eigentümer „auf den Sack“. Für mich klingt das nach dem verzweifelten Versuch, einen derben Ausdruck mit einer erfundenen und total unglaubwürdigen Erklärung zu verharmlosen. Warum sollte jemand Säcke ausgerechnet an der Grundstücksgrenze auslegen und warum sollte jemand anderes das Bedürfnis haben, darauf zu herumzutrampeln? Doch nur, um ein schlüpfriges Wortspiel bildlich umzusetzen.

Plump und meist aus grobem Material gemacht ist der Sack sprachlich auch ohne sexuellen Bezug eher abwertend unterwegs. Der „Pfeffersack“ ist ein reicher Kaufman, der „Geldsack“ ganz allgemein ein reicher Protz. Wer anderen überlegen ist, der steckt seine Konkurrenten in den Sack – und damit wären wir auch wieder beim Thema Weihnachten. Der Nikolaus, der Weihnachtsmann, Knecht Ruprecht und andere Gabenbringer nämlich brauchen den Sack – nicht nur für den Transport der Geschenke. Er dient auch als Instrument der Strafe, denn die bösen Kinder, die kommen bekanntlich dort hinein.

Ohne Sack keine Bescherung

Zu den ältesten Gabenbringern der Weihnachtszeit gehört der Heilige Nikolaus. Er trat ursprünglich nicht persönlich in Erscheinung, sondern brachte seine Gaben heimlich.



Egal woher der Nikolaus kommt. Den Sack hat er immer dabei. Foto: Thomas Heckmann





Diese legte er in extra für diese Anlass gebastelte Schiffchen, später in die sauber geputzten Stiefel der Kinder. Ein Brauch, der sich in manchen Gegenden bis heute gehalten hat. Wie der heilige Mann seine Gaben transportierte, war nebensächlich, denn man sah ihn ja nicht. Das blieb nicht immer so. Martin Luther versuchte, den Nikolaus als Überbringer der Geschenke zu verdrängen und verschob die Bescherung auf den Abend des 24. Dezembers. Allerdings war er damit nur teilweise erfolgreich. Zwar legte er damit den Grundstein für das moderne Weihnachtsfest, den Nikolaus konnte er jedoch nicht abschaffen. Im Zuge der Gegenreformation erneuerte die katholische Kirche den Brauch und führte den Hausbesuch des Heiligen ein. Wie ein Bischof, der er ja auch ist, visitiert St. Nikolaus höchstpersönlich seine junge Gemeinde und prüft das Wissen und das Betragen seiner Schäfchen. Ist er zufrieden, verteilt er seine Gaben, die er oder seine Helfer in einem Sack mit sich führen. Ist er nicht zufrieden, dann droht sein höllischer Handlanger mit der Rute und dem Sack, in die er die bösen Kinder steckt. Spätestens jetzt ist der Sack ein fester Bestandteil des weihnachtlichen Brauchtums.

Später, im 19. Jahrhundert, übernahmen die säkularisierten Nachfahren des heiligen Nikolaus, der Weihnachtsmann und sein amerikanischer Vetter Santa Claus, das wichtige Utensil. Allerdings stecken sie niemanden hinein. Er dient ihnen nur zum Transport der Geschenke. Im Laufe der Zeit wurden immer neue Begleiter und Helfer für die Gabenbringer erfunden, aber der Sack blieb einfach ein Sack. Das änderte sich erst im Jahr 2000, als der Fernsehkanal Kika Beutolomäus kreierte, den „einzig wahren Sack des Weihnachtsmanns“. Er kann sprechen, sich hüpfend fortbewegen, ist ziemlich eigensinnig und in ihn passen alle Geschenke hinein, die ausgeliefert werden müssen

Wer kommt in den Höllenschlund?

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo Geschenke sind, da ist auch die Rute und wo der Sack für die Geschenke ist, ist auch der Sack, in den die bösen Kinder angeblich kommen. Zwar sehen mache Brauchtumsforscher in der Rute kein Instrument der Bestrafung, sondern ein uraltes Symbol der Heilung und der Fruchtbarkeit. Wenn diese Deutung stimmen sollte, dann ist sie längst vergessen. Aber auch zur Strafe wird die Rute nicht mehr eingesetzt. Wenn sie überhaupt noch auftaucht, dann ist sie mit Süßigkeiten behängt. So eine Nasch-Rute gehörte in meiner Kindheit zu den Gaben, die uns der Nikolaus brachte. Als ich vor einigen Jahren für meine Tochter eine kaufen wollte, schüttelten die Konditoren und Süßwarenhändler den Kopf: „Nikolausrute? Was soll das sein?“

Brachiale Sack-Pädagogik

Der Sack hingegen ist nicht in Vergessenheit geraten, und obwohl der Nikolaus und seine Begleiter schon seit längerem nicht mehr so rabiat auftreten, gibt es heute noch Menschen, die tatsächlich noch in den Sack gesteckt worden sind. Die Autorin Constanze Kleis, Jahrgang 1959, beschreibt beispielweise eine Nikolausfeier ihres Kindergartens, die sie bis heute nicht vergessen kann: „Jeder, der in den Augen des großen Richters da vorn durchgefallen war, also praktisch alle, wurde nun von einem furchterregenden Knecht Ruprecht in einen großen, dunklen Sack gesteckt und unter Todesangst einmal durch den großen Saal geschleift.“ Nach eigener Aussage hat Kleis seitdem ein Nikolaus-Trauma. Dabei liegt die Entscheidung darüber, wie der Heilige und seine Begleiter auftreten, meist nicht bei diesen selbst, sondern bei denen, die sie einladen, also den Eltern oder den Pädagogen.

Im Mittelalter soll es eine besondere Art von Ringkämpfen gegeben haben bei denen der Sieger den Unterlegenen tatsächlich in einen Sack gesteckt hat. Daher soll die entsprechende Redensart kommen. Anders als die Theorie mit den Säcken an der Grundstücksgrenze gibt es für diese Erklärung viele Belege und noch heute werden bei Wrestling-Schaukämpfen die Verlierer bisweilen in Leichensäcke, Särge oder Mülltonnen gestopft und so öffentlich gedemütigt. In früheren Jahrhunderten, als Prügel an der Tagesordnung waren, mag eine solche Strafe – oder ihre Androhung – für Kinder relativ human gewesen sein.

Das wirklich Beängstigende daran war ja nicht der Aufenthalt im Sack, sondern die Aussicht, nicht mehr herausgelassen und irgendwo hin verschleppt zu werden. Wohin, das bleibt im Dunklen, aber sicher an keinen angenehmen Ort. Und was passiert dort mit den Kindern? Knecht Ruprecht, der Krampus, die Perchten und andere unheimliche Gestalten, die in der Advents- und Weihnachtszeit ihr Unwesen treiben, sind teuflische Wesen. Frau Perchta, eine dieser winterlichen Sagengestalten, soll Faulen und Fastenbrechern den Bauch aufschlitzen und die Innereien herausreißen. Der Sack, in den die bösen Kinder kommen, symbolisiert für den Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti den Höllenschlund. Gut, dass der brave Beutolomäus davon nichts ahnt.

Es öffnet sich das Himmelstor

Das Böse übt seit jeher eine größere Faszination auf die Menschen aus als das Gute. Darum wird über den bösen Sack viel mehr geforscht als über den guten für die Geschenke. Dessen Zweck liegt auf der Hand. Irgendwie müssen die Geschenke ja transportiert werden. Wenn aber der eine die Hölle vorstellt, dann kann der andere genauso gut auch als Himmelspforte interpretiert werden. Öffnet sich die, dann kommen Herrlichkeiten zum Vorschein. Neben seinen negativen Bezügen steht der Sack auch für Reichtum und Fülle – siehe Pfeffer- und Geldsack. Ein praller Sack lässt auf reichhaltige Gaben hoffen. Der Umstand, dass diese Gaben nicht sofort zu sehen sind, sondern erst aus dem Sack herausgeholt werden müssen, macht die Sache noch interessanter. So ist ein scheinbar simples Behältnis, in das früher vor allem Getreide und Mehl eingefüllt wurde und heute nicht selten Müll, in der Weihnachtszeit zu einem Symbol von erstaunlicher Spannweite geworden.





Das Weihnachtslied zum Thema: Der Weihnachtsmann hat einen Sack

Der Tenor Daniel Behle legte 2018 eine CD mit Weihnachtsliedern vor, auf der er neben Klassikern auch eigene Stücke einspielte. Darunter ist auch dieses skurrile Werk, dass den Sack zum Symbol des Konsumterrors macht.

„Beiß nicht gleich in jeden Apfel“, warnte Wencke Myhre bereits 1966, „er könnte sauer sein“. Aber nicht nur das. Vielleicht ist er sogar vergiftet oder gar verflucht. Morgen probieren wir, ob das wirklich stimmt.