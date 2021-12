Türchen 6: Herzhaft in die Sünde beißen

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Der Apfel.

Was feiern die katholische und die evangelische Kirche am 24. Dezember? Weihnachten? Nein, sie gedenken Adam und Eva. Diese Erkenntnis verwunderte, ja verärgerte mich, als ich als Kind zum ersten Mal in einem Heiligenkalender blätterte. 24. Dezember: „Adam und Eva“ stand da. Sonst nichts? Weihnachten, so erfuhr ich da, ist am 25. Dezember. Der Heilige Abend war nicht einmal die rote Farbe wert, mit der die Feiertage hervorgehoben werden. Wie kann das sein? Weihnachten ist doch der 24. Dezember! Der Rest – ganz nett. Was bedeuten für ein Kind schon der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag? Im besten Falle lange ausschlafen, dann den ganzen Tag mit den Geschenken spielen und sich mit Süßigkeiten vollstopfen, bis einem schlecht wird. Im schlimmsten Falle langweilige Verwandte besuchen. Kein Vergleich mit Heiligabend, dem feierlichsten, dem spannendsten, dem freudigsten Tag des Jahres. Der 24. Dezember muss Weihnachten sein!

Adam und Eva im Paradies. Foto: Adobe Stock

Und Adam und Eva – mit den Augen eines Kindes gesehen? Eine Geschichte von zwei nackigen Menschen, die Gott aus dem Paradies verjagt, nachdem sie von einem Apfel gekostet hatten. Diesen Apfel, den durften sie nämlich nicht essen. Ganz schön gemein von Gott – das, was gut schmeckt, zu verbieten. Kennt man ja, als Kind. Vermutlich mussten die beiden im Garten Eden ständig Blumenkohl, Spinat und anderes gesundes Zeug mümmeln.

Allerdings war der Apfel schon in meiner Kindheit (und die liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück) nicht mehr das Symbol einer begehrenswerten Köstlichkeit. Eher war er für mich die gesunde (An apple a day keeps the doctor away!), aber ungeliebte Alternative zu wahrhaft verführerischen und verbotenen Dingen wie Schokolade und Kartoffelchips. Der Reim „denn Äpfel, Nuss und Mandelkern / essen fromme Kinder gern“ überzeugte schon nicht mehr so recht. Vielleicht war ich auch einfach nicht fromm genug. Die Vorwürfe der Alten, „wir haben uns damals noch über Äpfel und Nüsse gefreut“ riefen bei mir immerhin zugleich schlechtes Gewissen und Unglauben hervor.

Beim Duft des Bratapfels kommen die Erinnerungen an Weihnachten hoch

Leider habe ich niemals einen Bratapfel probiert, aber ich kenne Menschen, für die allein schon der Duft dieser Spezialität weihnachtliche Erinnerungen heraufbeschwört. Kein Zweifel, der Apfel gehört zur Weihnachtszeit. Wenn wir die Google-Bildersuche befragten, dann taucht er zuverlässig unter den ersten zwanzig Treffern auf. Laut dem Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti symbolisiert der Apfel Fruchtbarkeit und Wohlstand. In Märchen und Sagen steht er aber auch für die Entscheidung, zum Beispiel die zwischen Leben und Tod. Mancherorts, so der Theologe, habe man an Heiligabend einen Apfel gegessen, was im kommenden Jahr vor Unglück schützen sollte. Auch viele Liebes- und Orakelzauber der Weihnachtszeit sind mit Äpfeln verbunden.

An der Verbindung zwischen Weihnachten und dem Apfel sind auch Adam und Eva schuld. Schließlich ist der 24. Dezember auch ihr Tag und in den Kirchen wurde im Mittelalter zu diesem Anlass ein mit Äpfeln geschmückter Paradiesbaum aufgestellt. In Paradiesspielen wurde der Gemeinde eindrücklich vor Augen geführt, welche Konsequenzen es hat, sich über Gottes Gebot hinwegzusetzen. Christliche Brauchtumsforscher wie Becker-Huberti leiten den Weihnachtsbaum von dieser Tradition her.

Theologen früherer Jahrhunderte liebten es, einen Spiegelachse zwischen dem Alten und dem Neuen Testament zu ziehen und Übereinstimmungen zu entdecken. Sie stellten Adam und Eva Jesus und Maria gegenüber. Während die Stammeltern der Menschheit die Sünde in die Welt gebracht hätten, nahmen Jesus und Maria sie wieder fort. Manfred Becker-Huberti meint, die „Konstrukteure des Kirchenjahrs“ hätten ganz bewusst das Gedenken an den Sündenfall direkt vor das Fest der Geburt des Erlösers gelegt. Das Jesuskind wird auf alten Bildern oft als „neuer Adam“ mit einem Apfel dargestellt, den es seiner Mutter, der „neuen Eva“, reicht. Allerdings ist in der biblischen Erzählung von der Vertreibung aus dem Paradies gar nicht von einem Apfel die Rede, sondern lediglich von einer Frucht. Da der Apfel aber auf Lateinisch „malum“ heißt, was zu gleich auch „das Übel“ bedeutet, wählte man in Mitteleuropa die heimische Frucht für diese Rolle aus.

Böses tut der Apfel aber nicht nur im biblischen Kontext. Eris, die griechische Göttin der Zwietracht, löst mit einem goldenen Apfel einen Streit zwischen Hera, Aphrodite und Athene aus, eine Auseinandersetzung, die schließlich zum Trojanischen Krieg führte. Noch heute sprechen wir daher vom „Zankapfel“. Die böse Stiefmutter vergiftet Schneewittchen mit einem Apfel.

Musste der Apfel das Sinnbild der Sünde werden?

Der Physiker Isaac Newton soll das Gesetz der Schwerkraft entdeckt haben, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Früher oder später passiert das jedem von uns, wir kosten vom Baum der Erkenntnis. Das führt nicht immer zu angenehmen Einsichten: Es gibt keinen Weihnachtsmann, die Kämpfe beim Wrestling sind nicht echt und der 24. Dezember ist tatsächlich nicht der Weihnachtstag. Äpfel haben heutzutage dank wissenschaftlichen Fortschrittes kaum noch Würmer, aber dafür auch nicht immer Geschmack und vor Verzehr sollte man sie gut abwaschen. Auch das eine Frucht der Erkenntnis, in gewissem Sinne.

Hat der arme Apfel das verdient? Musste ausgerechnet er zum Sinnbild der Süde werden? Wenn die Römer den Apfel „Bonum“ statt „Malum“ genannt hätten, wäre ihm vielleicht vieles erspart geblieben. Dafür wäre er aber wahrscheinlich auch nicht zum Symbol für das Weihnachtsfest geworden.

Um der zu Unrecht verleumdeten Frucht etwas moralische Unterstützung zu teil werden zu lassen, sei am Ende noch auf den Heiligen des heutigen Tages verwiesen, auf St. Nikolaus. Der Apfel gehört auch zu seinen Attributen. Das kommt von der Legende, die berichtet, dass der Bischof zu Lebzeiten einem notleidenden Mann in der Nacht heimlich drei goldene Äpfel ins Haus gelegt hat. Auf diese Weise verhinderte er, dass der Arme seine drei Töchter in die Prostitution verkaufen musste. Die Geschichte zeigt, dass der Apfel auch vor der Sünde retten kann. Beißen wir also kraftvoll hinein und freuen uns über diese Erkenntnis.

